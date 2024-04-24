Контрастный душ от Госдепа: почему жесткий доклад по Украине ничем не грозит Зеленскому

После эмоциональной раскачки «перемоги» в виде одобрения военной помощи Киеву на 61 миллиард долларов последовало опубличивание выдержанного в довольно резких тонах относительно нынешних украинских реалий доклада Госдепа США о положении с правами человека в Незалежной.

В отчете фигурирует масса нелицеприятного для Зеленского и Ко фактажа. Тут и произвольные аресты или задержания, и насильственные исчезновения людей, пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание, и бессудное ограничение свободы Интернета, и «суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах» и множество других пасхалочек для Банковой.

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Среди других предъяв Госдепа к Киеву стоит отметить «серьезные проблемы с независимостью судебной власти» И это после стольких усилий Зеленского и Ко в плане продавливания судебной реформы по западным лекалам!

Еще один пункт обвинения – «ограничения свободы выражения мнений, в том числе для представителей средств массовой информации, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов». По данным Госдепа, Украина Зеленского практикует необоснованные аресты или преследования журналистов, а также цензуру.

Не оценили в Штатах и такое ноу-хау режима, Зе как существование и деятельность пресловутого «единого телемарафона».

«Конституция и закон предусматривают свободу выражения мнений, но власть не всегда придерживалась этих прав. Например, телемарафон придерживается правительственной линии в освещении войны», – говорится в отчете Госдепа.

Напомним, этот самый телемарафон запустили с первых дней СВО. Формально «с целью информирования населения Украины о ситуации в стране в связи с конфликтом России и Украины». Фактически марафон превратился в инструмент монополизации информационных каналов в руках Банковой и выгодного ей освещения событий. Контент для этой шарашки производят Национальная общественная телерадиокомпания Украины, три частных медиахолдинга: 1+1 Media, Starlight Media зятя Кучмы Пинчука, Inter Media Group олигарха Фирташа и дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины

Не устраивает Госдеп на Украине и отмеченное в отчете «существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций» и ставшее притчей во языцех в самой Украине ограничения свободы передвижения.

На закуску традиционно – серьезная коррупция в правительстве; широкомасштабное гендерное насилие; существование наихудших форм детского труда, ограничение прав профсоюзов.

В отчете говорится, что «правительство часто не предпринимало адекватных шагов для выявления и наказания должностных лиц, которые могли совершить злоупотребления». В общем, получается картина маслом. И эти люди что-то там говорят про какие-то «европейские ценности». Впрочем, справедливости ради отметим и то, что все выявленные и подшитые в папочку украинские злоупотребления ничуть не мешают Штатам и дальше политически поддерживать нынешний киевский режим и давать ему деньги на войну.

Кто-то увидит в этом противоречие, двойные стандарты и даже лицемерие. И по большому счету будет прав. Но не забываем – политика Вашингтона в отношении таких вот зависимых от него периферийных полудиктаторских или диктаторских режимов с фасадной демократией или без нее, основывается на известном принципе про «нашего сукиного сына».

И таких «сыновей» Штаты бросают на произвол судьбы и съедение международным судам и местным революционерам лишь в крайних случаях, когда они становятся отработанным материалом и их выжимают досуха в смысле продавливания их руками нужных США решений. Вспомним Южный Вьетнам или Кхмерскую республику маршала Лон Нола. Сюда же – примеры диктатур Сомосы в Никарагуа или Пиночета в Чили.

Сомоса, кстати – тот самый «наш сукин сын» – пострадал по итогам одной из геополитических разрядок, когда правительство демократа Джимми Картера решило, что продолжение спонсирования кругом дискредитировавшего себя и зарвавшегося туземного царька только вредит международному имиджу Штатов. И через несколько месяцев Сомосу, лишенного американской поддержки, свергли сандинисты.

А отработавшего свое Пиночета убрали красивее – с помощью «бархатной революции» и проведенного на ее волне референдума, отказавшего прежде всесильному диктатору в доверии насчет его конституционных планов.

Очевидно, что как бы этого не хотелось говорящим головам в Москве, Штаты, а вместе с ними и ЕС, пока что не рассматривают Зеленского как отработанный материал. Ему дают деньги и оружие, обеспечивает политическое прикрытие и при этом корректируют его политику незримой рукой своих советников.

И одновременно – скрупулезно собирают на Зеленского и его сатрапов компромат, чтобы в нужный момент при должной подсветке в СМИ он стал триггером для возмущенной украинской общественности. А там как карта ляжет – либо Зеленского снесут в ходе очередной «народной революции», либо просто прокатят на выборах, как прокатили всем осточертевшего тогда Порошенко.

Но когда это произойдет, не знает никто. «Черным лебедем» может стать что угодно и фантазировать на эту тему нет никакого практического смысла. Главное, что здесь и сейчас Зеленскому ничего не грозит. Несмотря на выдержанные в столь жестких тонах отчеты Госдепа, в другой ситуации и с другими действующими лицами уже потянувшие бы, как минимум, на трибунал.