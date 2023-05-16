Контратаки ВСУ под Артемовском создали хороший фон для евротура Зеленского, – Карасев

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Контратака ВСУ на флангах Артемовска была нужна для того, чтобы создать хороший переговорный фон президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в это время отправился в европейское турне выпрашивать деньги и оружие.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, если бы никакого успеха не было, Европа бы не дала Зеленскому ничего.

«Вселил надежду на то, что наступление будет и будут результаты наступления. Это было очень важно – эта вся история вокруг Бахмута или под Бахмутом, или в Бахмуте – это было очень важно, эта контратака, чтобы это все совпало. Потому что, когда вы приезжаете, а вам говорят «Так Бахмут пал же» и его захватили – неважно, кто, «Вагнер» или другие, это одна история. А когда вы едете туда, скажем, тут наоборот, контратака, и два километра сумели отвоевать территории, это уже какие-то обнадеживающие моменты, которые складываются в хорошую дипломатическую атмосферу», – сказал Карасев.

«Потому что Европа как действует? Если она видит, что есть надежда на успех, военный успех Украины, она дает. Ну правильно, если вы видите, что проект не будет работать, вы же инвестиции не дадите. А если вы видите, что он работает, продолжается, значит, вы будете инвестировать», – заявил Карасев.