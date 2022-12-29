Контрбатарейная борьба: украинцы признают, что русская артиллерия их «перестреливает»
На фоне позиционных боев на абсолютном большинстве участков фронта на первый план вышла контрбатарейная борьба.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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«Без подавления и уничтожения вражеской артиллерии невозможно никакое наступление. Корректировка с дронов вдохнула жизнь даже в считавшиеся устаревшими буксируемые системы. Они стали гораздо точнее и летальнее, чем раньше. Украина за счет поставок из-за рубежа в значительной мере восстановила потери своей артиллерии, и теперь ее приходится вновь выбивать.
Радует, что успехи тут у нас есть, и весьма существенные. Даже противник признает, что российская артиллерия его «перестреливает», – сказал аналитик «Известиям».
Он обращает внимание, что интенсивные артиллерийские дуэли идут под Артемовском и Марьинкой.
«Выбивание украинской артиллерии на таких участках ослабляет ВФУ и их огневые возможности, готовит почву для новых ударов российских войск, в том числе на неожиданных для противника направлениях», – подчеркнул Болтенков.
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