«Контрнаступ» истощил все силы, следующий год будет сложным – украинский военкор

Украинскому руководству для военной кампании 2024 года необходимо срочно восполнять людские потери после проваленного «контрнаступа» и любыми способами добиваться помощи от Запада.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский военкор Андрей Цаплиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что следующий год будет очень сложным для нас. Мы действительно потратили очень много ресурсов на наше контрнаступление, которое, к сожалению, не было настолько успешным, насколько мы ожидали. У нас есть серьёзные потери, надо признать, мы не вышли даже до Токмака на юге, потратив много ресурсов. То есть мы достаточно истощены. Второй момент, нам нужно находить человеческие резервы, обучать людей, готовить их к фронту, и определённым образом менять тех, кто находится на передовой, потому что люди действительно истощены», – сказал Цаплиенко.

Он пожаловался, что Запад передал ничтожно мало помощи для такого масштабного наступления.

«Третий момент, нам нужно больше западной помощи, в разы больше. Я сегодня смотрел, сколько «Леопардов» нам дали – нам дали 85 «Леопардов» разные страны. Нам дали 31 «Абрамс». Грубо говоря, нам дали техники на три танковые батальона. А для того, чтобы эффективно наступать, я говорю о танках, нам было нужно не три батальона, а как минимум несколько бригад – в разы больше, только танков современных. А ещё нужна была техника для разминирования, а ещё нужны были средства ПВО, которых у нас недостаточно. А ещё должна была быть армейская авиация, то есть штурмовые вертолёты, и воздушная компонента, то есть, истребители, которые с воздуха прикрывают наступление наших войск и отгоняют вражеские самолёты от наших войск. И против некоторых компонентов у нас физически не было того, чтобы мы провели контрнаступление», – жаловался военкор.