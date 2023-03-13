«Контрнаступ» на Бахмут вместо Запорожья

6 марта состоялось заседание Ставки Зеленского, после которого украинские вожди (в том числе военные – Залужный и Сырский) озвучили решение не сдавать Бахмут. Я мог бы не обращать особенного внимания на заявления украинцев, если бы не информация, которая приходит с территорий, подконтрольных украинскому режиму. А информация такова, что украинских военных и нацгвардейцев срочно перебросили из-под Запорожья и Днепропетровска к Бахмуту, преимущественно, в Часов Яр.

Моя информация «оттуда» совпадает с информацией российской военной разведки и с информацией, которую озвучивает руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Украинцы таки планируют нанести контрудар под Бахмутом. И деблокировать город, в котором сидит несколько тысяч ВСУшников, уже приготовившихся к неминуемой смерти.

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Почему же укропы так резко изменили свои планы? Ведь они уже даже начали озвучивать планы сдать Бахмут. Наши эскперты любят во всем ссылаться на западных «кураторов» украинского режима. Мол, те приказали – и Зеленский с Залужным сделали «под козырек». Но дело здесь в том, что и западным кураторам, и украинскому командованию более-менее понятно, что масштабная попытка наступления ВСУ на юг не приведет к каким-то оглушительным победам. И в Крым войти у украинцев не получится. Давайте представим, как бы развивалось украинское наступление в крымском направлении.

Предполагаемый план наступления ВСУ в южном направлении предполагает нанесение массированных ударов ракетами большой дальности (РСЗО «Хаймарс» и др.) по тыловым базам Русской армии и складам в Запорожской и Херсонской областях. Параллельно с этим, заблаговременно на левом берегу Днепра по всей береговой линии Херсон-Запорожье укропам необходимо организовать накопление диверсионных групп (проникновение с помощью аквалангов и др. плавсредств). Диверсанты одеты в штатское, используют захваченное с собой оружие и взрывчатку плюс то, что заготовлено в схронах. Задача диверсантов – нарушить пути сообщения, дезорганизовать приднепровские населенные пункты (Энергодар и др).

Накопившиеся на севере Запорожской области, контролируемом Украиной, части ВСУ и НГУ наносят удар вдоль трассы Васильевка-Мелитополь. Дополнительные удары наносятся по линиям Орехов-Бердянск, Гуляйполе-Мариуполь. Для изоляции группировки ВС РФ в Херсонской области укропам необходимо нанести удар по линии Каховка-Чаплинка. Кроме того, для организации успешного наступления украинцам необходимо максимально дезорганизовать Русские военные базы в Крыму. Для этого нужно нанести удары по базам Русской армии и флота в Крыму и повредить Крымский мост (для этого требуется активное применение воздушной разведки американскими и британскими летательными аппаратами и использование подводных беспилотников-камикадзе). Нанесение ракетных ударов по Крыму для укропов затруднено российской ПВО. Параллельно с наступлением в южном направлении укропам необходимо активизировать засылку диверсионно-террористических групп по всей линии соприкосновения, в Брянскую область и т.п.

В случае, если укропы отбросят части Русской армии на передовой по линии Васильевка-Пологи-Запорожское, ВСУ могут вторгнуться на территорию Запорожской/Херсонской областей на глубину до 20-40 километров. Однако, при условии сопротивления Русской армии, далее наступление завязнет на рубежах обороны и в минных полях. Украинские формирования окажутся под ударами авиации и ракет из Крыма. Кроме того, в случае украинского наступления Россия оперативно введет подкрепления в район Мариуполя, которые окажутся во фланге наступающей украинской группировки. Если ВСУ дойдут до перешейка, они уже будут ослаблены и их легко будет разгромить сходящимися контрударами из Крыма и из района Мариуполя.

Исходя из этого, главный удар украинцев будет не в южном направлении. По крайней мере, сейчас. Именно поэтому киевский режим перенес главное направление активности с южного на восточное, Бахмутское. Туда же были оперативно переброшены части ВСУ и НГУ из Запорожской и Днепропетровской области.

Нужно отметить, что Запорожская и Днепропетровская области расположены чрезвычайно выгодно для переброски украинских войск – одинаково близко как к линии соприкосновения в Запорожской области, так и к ДНР. Следовательно, ВСУ могут в течении нескольких часов перебрасывать свои части как на южное, так и на восточное направление. При этом севернее Бахмута, на линию Лисичанск-Сватово, незаметно перебросить войска уже сложнее. Кроме того, на линии Лисичанск-Кременная-Сватово все попытки разведки боем для ВСУ были безуспешны.

Нынешний военный конфликт имеет информационно-психологическое измерение, которое не менее, а зачастую более важно для хода кампании. Поэтому, можно прогнозировать нанесение укропами неглубокого, но болезненного и громкого удара по частям Русской армии, который можно будет выдать за «перемогу». Следовательно, в ближайшие дни-недели можно ожидать удар ВСУ не на южном направлении, а в направлении Бахмута и даже Донецка.