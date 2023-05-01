«Контрнаступ» не будет торжественным парадом, нас ждут долгие бои» – ВСУшник

Вадим Москаленко.  
01.05.2023 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 643
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Соцсети перегреты ожиданиями украинского контрнаступления, однако ВСУ и так несут большие потери и, в отличие от пользователей интернета, не строят иллюзий насчёт «лёгкой прогулки».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Соцсети перегреты ожиданиями украинского контрнаступления, однако ВСУ и так несут большие потери и, в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что касается ожиданий, действительно, когда дорываешься до интернета, смотришь соцсети и немножко в шоке там – мы уже победили в соцсетях, мы уже без жертв уверенно, всё, осталось «контрнаступ», легко и непринуждённо дойдём до границ. Всё не так просто. И жертвы каждый день, и потери украинской армии тоже есть, мы вывозим раненых каждый день.

То есть всё не просто, и «контрнаступ» будет не торжественный парад, это будут очень жесткие бои, это будет очень небыстро, нелегко и очень дорогой ценой, об этом не надо забывать, то есть совершенной «перемоги» ещё нет. Так что не упрощаем, не ожидаем чего-то лёгкого», – сказал ВСУшник.

«Что касается того, когда это будет, мне очень нравятся прогнозы, там, через две недели, вот когда подсохнет, вот 9 мая к дате – все всё знают, у меня такое чувство, что у всех, кроме нас, есть прямая связь с президентом, а у него, а у него есть план на два года вперёд», – пожаловался Сазонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть