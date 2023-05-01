«Контрнаступ» не будет торжественным парадом, нас ждут долгие бои» – ВСУшник

Соцсети перегреты ожиданиями украинского контрнаступления, однако ВСУ и так несут большие потери и, в отличие от пользователей интернета, не строят иллюзий насчёт «лёгкой прогулки».

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Что касается ожиданий, действительно, когда дорываешься до интернета, смотришь соцсети и немножко в шоке там – мы уже победили в соцсетях, мы уже без жертв уверенно, всё, осталось «контрнаступ», легко и непринуждённо дойдём до границ. Всё не так просто. И жертвы каждый день, и потери украинской армии тоже есть, мы вывозим раненых каждый день. То есть всё не просто, и «контрнаступ» будет не торжественный парад, это будут очень жесткие бои, это будет очень небыстро, нелегко и очень дорогой ценой, об этом не надо забывать, то есть совершенной «перемоги» ещё нет. Так что не упрощаем, не ожидаем чего-то лёгкого», – сказал ВСУшник.

«Что касается того, когда это будет, мне очень нравятся прогнозы, там, через две недели, вот когда подсохнет, вот 9 мая к дате – все всё знают, у меня такое чувство, что у всех, кроме нас, есть прямая связь с президентом, а у него, а у него есть план на два года вперёд», – пожаловался Сазонов.