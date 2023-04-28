«Контрнаступ» покажет всему миру, что такое украинская армия – генерал ВСУ

Вадим Москаленко .  
28.04.2023 22:09
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для контрнаступления Украине необходимо ещё накопить современного оружия и боеприпасов, а также не забывать, что русские очень хорошо умеют окапываться.

Об этом в интервью пропагандисту Тарасу Березовцу заявил генерал ВСУ Сергей «Марсель» Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для контрнаступления Украине необходимо ещё накопить современного оружия и боеприпасов, а также не забывать,...

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«Ещё при Советском Союзе всё, что могла делать Россия – это очень хорошо копать, у них были сильно развиты именно инженерные технологии – РЭБы, построение фортификаций – это было действительно на высшем уровне. Но смотрите, всё равно сейчас мы воюем не человеческим ресурсом – технологиями, новейшим оружием, умом, чтобы знать, какая тактика у них, обойти, обмануть.

Поэтому любое контрнаступление с нашей стороны будет эффективным, потому что мы на своей земле. Враг не сможет удержаться, усидеть там и пытаться: да пошли ж они эти украинцы, за что же я умираю?», – рассуждал свидомый хохол.

«Инстинкт самосохранения всё равно сработает, и как бы они ни хотели, они отступят, откатятся. Поэтому, как только мы накопим современного оружия, боеприпасов и так далее, я думаю, что это будет очень серьёзная операция, которая покажет ещё миру, что такое украинская армия», – бредил Мельник, не пояснив, что там происходит в Артёмовске с этой самой армией.

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