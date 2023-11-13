«Контрнаступ» провалился!» – на французском ТВ заткнули рты украинским спикерам

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Позиция западных стран в поддержке Украины работала по принципу «наполовину беременной женщины», что привело к захлебнувшемуся контрнаступлению ВСУ на фоне переключения внимания США на израильский конфликт и роста российского ВПК.

Об этом говорили участники ток-шоу на французском телеканале «La Chaîne Info», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывшая киевлянка, а ныне профессор Лионского университета Алла Поэди заявила, что «Украина одерживает победы каждый день», надо только смотреть «правильные» – как украинские, так и вражеские источники, которые дают даже больше информации об украинских победах.

«С ручьями мы превращаемся в большие реки», – развела пресловутый свидомый пафос Поэди.

«Несколько квадратных километров», – иронично заметил один из участников ток-шоу.

Поэди возразила, что победы – это разрушение командных центров и такие удары, как поражение корабля в Керчи.

Однако заместитель главного редактора Le Figaro Ив Треар с тревогой отметил провал «контрнаступа».

«Это украинское контрнаступление не сработало, и ставка Владимира Путина на то, чтобы превратить этот конфликт в конфликт большой протяжённости, это будет очень долго, это утомит украинские силы, истощит украинский моральный дух. Это – он сейчас побеждает. О чём говорят на Украине? Мы говорим о президентских выборах с политиками или непрофессиональными политиками, которые начинают оспаривать стратегический выбор Зеленского. В том числе, с начальником штаба, который сказал, что зашло в тупик. Это чрезвычайно тяжёлое и далеко идущее слово», – сказал Треар.

Также он выразил опасение, что Запад начинает отворачиваться от Украины в пользу конфликта на Ближнем Востоке.

«Путин с удовольствием играет на этом, они хорошо видят, что общественное мнение склоняется, возможно, к другому конфликту, их интересам, и что Запад не сможет обеспечить снабжение каждой из армий», – признал Треар.

Он напомнил, что основные партнёры Киева – это американцы, которые, тем не менее, не променяют Израиль на Украину, и это «страх, который могут испытывать украинцы».

«Путин каким-то образом победил на этом фронте на данный момент», – сокрушался француз.

Ведущий подтвердил, что «за последние несколько недель российскому лагерю стало лучше, чем украинскому».

Однако бывший советский дипломат из Украины, эксперт по геополитике Александр Мельник возразил, что «ситуация плавная».

«Речь идёт ни он неудаче, ни о прорыве. То есть сегодня на фронте в конечном итоге существует статус-кво», – сказал он.

Ведущий возразил, что ещё несколько недель назад Мельник говорил об «украинской динамике».

«Ещё ничего не выиграно и не потеряно. Война будет, пока враг не сдастся, и я очень плохо вижу, как украинцы сдаются, потому что это героический народ, который пойдёт до конца ради защиты своей родины и свободы», – вещал экс-дипломат.

«До конца? Что это за конец? Крым, всё это, вы в это верите?», – скептически спросил один из участников эфира.

«Это цели войны, которые были поставлены с самого начала Зеленским. Война началась в Крыму, война должна закончиться в Крыму», – сказал Мельник.

Однако ведущий снова указал на то, что на фоне ближневосточной войны к Украине начинают охладевать, в то время, как Россия – наращивает ВПК.

«Общественное мнение некоторых западных стран в Европе и в других местах начинает немного менее поддерживать продолжение этой войны и помощь Украине. Второе, на Украине есть Зеленский, который начинает оспариваться. Это демократическая страна, есть люди, которые хотели бы, чтобы это был кто-то другой, и мы прилагаем некоторые усилия, чтобы объяснить ему, что не следует ссориться и так далее. Это становится более напряжённым. Ещё один параметр, это российские военно-промышленные усилия, «длинный дизель», который начинает заводиться и который начинает выпускать больше ракет, больше пушек, больше танков, чем раньше, а эти танки мы найдём на Украине. Существует второй, израильско-палестинский фронт, который заставляет американцев говорить, что мы, скорее, дадим оружие израильтянам, чем снаряды украинцам. Израиль совсем маленький, ему очень угрожают, война и всё такое прочее. А ещё есть Северная Корея, которая только что дала России миллион снарядов. Короче говоря, всё это механика, которая добродетельна для русских, которая делает так, что – да, русские чувствуют себя намного лучше. И это очень беспокоит Зеленского и многих других», – сказал журналист.

Мельник возмутился, что Запад не предоставил вовремя помощь Украине.

«Мы ошиблись, потому что Запад не предоставил всю необходимую помощь, которую Украина просила с самого начала агрессии. Мы всегда были в том, что можно назвать наполовину беременной женщиной. То есть, с одной стороны – да, мы помогаем, но в конечном итоге мы так и не дошли до конца, чтобы понять, что Украина – это мы, это форпост Запада, что эта война касается всех нас», – сокрушался экс-дипломат.

«Я говорю с вами о танках и пушках, а вы отвечаете мне этикой, моралью и свободой. Только что вы говорили: нет, война в порядке. И вот теперь вы – что говорите? В Европе больше нет такого энтузиазма, потому что все хотели, чтобы это было быстро», – заключил ведущий.