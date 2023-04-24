«Контрнаступ» сделают блефом, вроде членства в НАТО и ЕС – киевский политолог

Украинское общественное мнение уже готовят к тому, что грядёт заморозка конфликта, а вопрос контрнаступления ВСУ будет постепенно откладываться на неопределённый срок.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подозреваю, что контрнаступление – это будет наша новая большая «мрия», такая же, как вступление в НАТО, в ЕС, третьей будет контрнаступление. И не зря же выпустили Мельника (командующий украинскими войсками в Харьковской области – ред.), это уже начало подготовки общественного мнения к тому, что когда у нас будет в 10 раз больше оружия, мы пойдём в контрнаступление. А когда у нас будет в 10 раз больше оружия? После того, как мы получим какие-то гарантии от наших западных партнёров о том, что они будут это оружие поставлять. А когда нам дадут такие гарантии? Ну, когда какой-нибудь Макрон предложит мирный какой-то план и т.д., одновременно проведут какой-то саммит НАТО, всё это скоординируется, и там скажут, что надо временно (конечно же) войну остановить, подписать какие-то там мирные соглашения, мы вас накачаем оружием, мы вам всё дадим в десять, двадцать, в миллиард раз больше, пропишем вам перспективу вступления в НАТО, конечно же, после окончания войны и победы», – сказал Корнейчук.

Он предположил, что таким образом постепенно вопрос контрнаступления «замылят».

«Надо сделать такую формулировку, чтобы никогда Украину в НАТО не принять, вроде после прекращения боевых действий и победы. А поскольку прекращения боевых действий и победы не будет никогда, поскольку война закончится с такими формулировками, что она не закончилась – по сути, это будет просто военное перемирие. Причём, каждая сторона останется при своём… все будут выстраивать какие-то линии укрепления с двух сторон, вооружаться и готовиться к контрнаступлению. Какие-нибудь очередные Арестовичи выйдут и скажут – у нас есть время до 28-го года, а вот тогда мы точно начнём, потому что Путин явно будет тоже начинать в 2028-м, нам нужно пару лет, чтобы укрепиться, но мы уже сделали выводы со всех ошибок, которые мы допустили с 2014 года по 2022-й, мы уже не такие дураки, мы уже понимаем, что надо готовиться. Ну, вот так вот и замылят всю эту историю», – спрогнозировал политолог.