Контрнаступ стал началом конца ВСУ, они убиваются о наши рубежи обороны – разведчик

Анатолий Лапин.  
09.11.2023 18:18
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наступательный потенциал Украины захлебнулся за лето-осень этого года, но для того, чтобы продвигаться дальше, России нужно полностью его обнулить на занятых рубежах. Идти вперед и превращать города в руины бессмысленно, пока противник бездумно «прет» на оборонительные рубежи российской армии и уничтожается о них.

Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил боец разведбата ВС РФ, не назвавший своего имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступательный потенциал Украины захлебнулся за лето-осень этого года, но для того, чтобы продвигаться дальше,...

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«Это летнее контрнаступление было началом конца уже их, и они это поняли и понимают. Залужный это озвучил, он все прекрасно понимают и видят, он озвучивает это уже всем – даже и прямым текстом и подтекстом, что все – уже нужно будет их пока правящей элите выйти на диалог с нашим руководством и принять те требования, которые выдвигаются нами. Вот и все.

Я понимаю, люди часто спрашивают, почему мы так медленно двигаемся вперед, не понимая основного – какая разница, на каком рубеже – ты просто ресурс отрабатываешь у ВСУ. Люди гибнут на определенном рубеже. Мы не двигаемся, но они постоянно закидывают и закидывают. Зачем идти дальше, опять видеть эти города в руинах, когда можно на определенном рубеже остановиться, обнулить все, что можно, и просто уже потом заходить без боя в определенные населенные пункты», – заявил разведчик.

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