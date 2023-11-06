Контрнаступ стоил ВСУ потери 300 тысяч жизней – Мосийчук поймал Залужного за язык
Результатом распиаренного Киевом наступления стала потеря нескольких сотен тысяч жизней бойцов ВСУ ради захвата 17 километров выжженной земли.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил бывший депутат Верховной рады, боевик, в прошлом участник так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его мнению, если главком ВСУ решил «похвалиться» гибелью якобы 150 тыс. российских военных, то, согласно военной науке, наступающие теряют, минимум, в три раза больше. К слову, отметим, что украинская армия теряла в гораздо большем соотношении на плотных минных полях и в мясных штурмах.
Напомним, министр обороны РФ говорил о потерях ВСУ в «контрнаступе» в 90 тысяч и добавлял, что соотношение 1:6, 1:7 – в пользу РФ.
«Залужный признал ошибку и просчёт в контрнаступлении. С одной стороны, это мужественно, а с другой стороны – это звиздец. Потому что цена этой ошибки по простым подсчётам, если Залужный говорит, что враг потерял сто пятьдесят тысяч при нашем контрнаступлении, то мы отдали плюс-минус триста тысяч жизней за 17 километров», – сказал Мосийчук.
Он уверен, что это распиаренное Киевом наступление обернулось для Украины огромной трагедией.
«Нифига себе. Это жизни людей. Жизнь одного человека – это ценность, а тут триста тысяч. Примерно, две бригады.
Это не ошибка и не просчёт, это сумасшедшая трагедия. И просто так об этом говорить – это дикость», – добавил бывший депутат.
Спасибо!
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