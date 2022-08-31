«Контрнаступ» Украины – ритуальная мясорубка в годовщину Иловайского котла

Новости Украины

Украинское «контрнаступление» на Херсонском направлении и последовавшие за ним потери ВСУ сравнимы по масштабам со штурмом Грозного или Сталинградской битвой, только без какого-либо положительного результата для Киева.

Об этом в эфире канала «Россия 1» говорили эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два штурма Грозного были самых кровавых – это январь 1995 и январь 2000 года. Сорок дней мы бились. Теряли танки, теряли людей – в МВД, во внутренних войсках, в ФСБ, министерство обороны, морская пехота, спецназ. Мы теряли оба раза за 40 дней 2000 человек безвозвратно. Это кровавые штурмы были. А тут Украина за 24 часа потеряла 1500 человек. Просто, это что – результат? Конечно, контратака была мощной, наступали на 5 участках, со многими направлениями внутри этих участков, и наступали по-ротно, по 10-15 бронемашин или танков и до 150 человек пехоты, это усиленная рота мотострелковая, по нашим масштабам. Это серьёзное наступление. Но как отбили! И я хочу сказать, что в 1942 году на Мамаевом Кургане мы теряли 1700 человек до 2200, но это Сталинградское сражение, где столкнулись на одном пупке небольшом 2 грандиозные армии плюс Румыния, Венгрия, Италия, Испания и даже Болгария против нас. И вот такие потери были за сутки. А тут за стуки мы намолотили 1500 человек противника. Весомо», – отметил Сладков.

Историк и политолог Владимир Корнилов, помимо упоминания об очевидных больших потерях ВСУ, увидел в этом и определенный символизм, на котором и заострил свое внимание.

«Потери, похоже, там значительные. Об этом свидетельствуют и косвенные подтверждения в украинских сетях. В частности, сообщение о том, что сколько «скорых» неслось по Николаеву, по Одессе. Вот это, конечно, удивительно – взять назначить эту контратаку в день, когда они чтут самое жестокое своё поражение в Иловайском котле. Там «день павших героев», если я не ошибаюсь, называется на Украине. И вот именно в этот день, чтобы дважды потом не «праздновать», взяли и назначили эту мясорубку. Причём по многим украинским тг-каналам шло, что это было по личному указанию Зеленского», – сказал он.