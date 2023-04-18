Контрнаступать по всему фронту будут не ВСУ, а ЦИПСО – эксперт

Весь смысл украинского контрнаступления заключается в создании медиакартинки успеха ВСУ. Поэтому любое движение, любая деятельность будет выдаваться за “разгром российской армии”, к чему могут быть не готовы особо восприимчивые граждане России.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» политолог Сергей Мельничук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой тактический малозначительный успех, малейшее продвижение даже на пару километров будет подано как полный и окончательный разгром российских войск. Вот такая цель у контрнаступления на самом деле, потому что медийный эффект – это на сегодняшний день значимая вещь для украинского режима, чем может показаться на первый взгляд, – отметил он. – На самом деле именно работа на определённые образы, фактически, вообще основная стратегия того, как на сегодняшний день в Киеве вообще рассчитывают с Россией бороться. Потому что судя по методам информационной войны, которую ведёт киевский режим, это стремление, в первую очередь, именно дестабилизировать Россию. Есть чёткое осознание того, что на поле боя украинские войска одержать победу не смогут, это всё-таки просто несоизмеримые величины – Украина и Россия. Поэтому стратегическая цель именно в дестабилизации, и в связи с этим стремление создать именно медийный эффект, в первую очередь. Я не отрицаю, что боевые действия могут получить серьёзные варианты развития событий, то есть активизация, очевидно, будет происходить. Я имею в виду, что даже не добившись каких-либо существенных успехов, украинские СМИ будут пытаться преподнести их как некие колоссальные свершения, если они вообще будут».

Эксперт напомнил, как в первые месяцы СВО украинские телеграм-каналы пестрели вбросами о значительных военных успехах ВСУ, которые под собой не имели реального подтверждения.

«Мы можем вспомнить времена первых месяцев специальной военной операции, когда украинское ЦИПсО через подконтрольные телеграм-каналы с большой активностью разгоняло на регулярной основе слухи, дублируемые в украинской медиасреде и, затем, в российской – о том, что отбросили войска там, отбросили там, по 10 раз на дню отбрасывали кого-то куда-то. Тем не менее, этого просто не происходило, поэтому, как показывает практика, если ещё и будут активные боевые действия, конечно медиаработа будет огромная, и важно понимать, что прицельно медиаоружие будет бить по тем, кто наиболее эмоционально не подкован противодействовать фейковой информации», – заключил Мельничук.