Контрнаступление Лукашенко. Грубо, но эффективно

21.08.2020, Минск, Артем Агафонов

Многие, в том числе, сами оппозиционеры заметили, что протесты в Белоруссии начали выдыхаться. Митинги продолжаются, однако стали в разы менее многолюдными, запал, характерный для первой недели, стал угасать. Сами оппозиционеры объясняют это передышкой и обещают «зажечь» на выходных, но их проблема не только в этом.

С одной стороны, власть перешла в контрнаступление там, где она с разгромным счетом проиграла во время избирательной кампании и сразу после нее – на улице и в интернете. Крупный митинг в поддержку Лукашенко с участием (впервые с 1994 года!) его самого был стартом уличной кампании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Потом такие митинги прошли в областных центрах, а сейчас и в райцентрах. Кто мешал проводить их во время предвыборной агитации – непонятно. Подозреваю, что расчет на то, что голоса и так «правильно» подсчитают. Да, на митинги не всегда шли по зову сердца. Административный ресурс присутствовал и использовался по-полной. Но даже в этом случае час-полтора стояния под речи о том, как злобные оппозиционеры идут, чтобы разрушить все, что мы так долго создавали под руководством Лукашенко на многих действуют.

В интернете власть тоже наверстывает упущенное, часто копируя приемы оппозиции. Только что смеялись над «ямами» и тут же запустили хэштег #ямыбатька, спешно запускают пропагандистские телеграмм-каналы, мобилизуют блогеров и разного рода экспертов. Не гнушаются и грязными приемами – один из телеграмм-каналов, например, выкладывает в сеть персональные данные оппозиционеров – телефоны, адреса, номера автомобилей и даже информацию о ранее совершенных правонарушениях, которую невозможно получить без доступа к базам данных правоохранительных органов. И это – при том, что власти регулярно и обоснованно критикуют оппозицию за травлю членов избиркомов и силовиков.

В общем, спустя неделю после голосования, Лукашенко начал-таки полноценную избирательную кампанию и сейчас, пусть грубовато и не всегда убедительно, но наверстывает упущенное

Но и оппозиция отступает, демонстрируя при этом не самые сильные стороны.

Во-первых, кадры. Избранный вчера состав Президиума Координационного совета по транзиту власти продемонстрировал, что с кадрами у оппонентов Лукашенко не плохо, а очень плохо. Нобелевская русофобка Алексиевич в роли «талисмана команды», из всех политиков – только Ольга Ковалькова из национал-клерикальной партии «Белорусская христианская демократия», пара человек из штаба Бабарико, руководитель стачкома и юрист, чьи фамилии до сих пор были не на слуху. В этом ряду разве что Павел Латушко, бывший дипломат, министр культуры и главный режиссер крупнейшего драмтеатра. Пожалуй, из него сейчас и будут делать новое лицо оппозиции, других лиц, пригодных для этого, там просто нет.

Во-вторых, неразборчивость в средствах. Про травлю уже писали. Про забастовки понятно, это – традиционная часть подобных кампаний. Но как вам такие предложения, призванные, по словам автора, лишить денег силовиков и рассылаемые сейчас по телеграмм-каналам?

снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов;

купить валюту (хоть немного). Рубль и так слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам.

не оплачивать ближайшую «жировку». Санкции за такой поступок мизерные, но если не оплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам.

по возможности воздержаться от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз – значительный источник поступлений в бюджет, а, следовательно, и в карманы карателей.

Предпринимателей оппозиционеры призывают не платить налоги и задерживать оплату поставок госпредприятиям. Возможно, это и частная инициатива не слишком умного активиста, но распространяется она широко, а лидеры протеста от нее не открещиваются.

Разумеется, любому, хоть немного способному мыслить, понятно, что силовики от такого «протеста» без денег не останутся, а по экономике будет нанесен огромный урон и, в первую очередь, по простым бюджетникам. И, само собой, симпатий это оппозиции не добавляет.