Контрнаступление могут перенести на осень – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
21.06.2023 20:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Обострение боевых действий на Запорожском направлении – это ещё не контрнаступление, но большая разведка боем, которая уже привела к большим потерям в живой силе и технике ВСУ.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обострение боевых действий на Запорожском направлении – это ещё не контрнаступление, но большая разведка...

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«Пока ещё эти бои даже не у первой линии укреплений, это серая зона. В данной ситуации можно говорить о такой большой разведке боем, которая уже принесла большое количество жертв, унесла большое количество техники, мы не знаем сколько, но понятное дело, что есть объективные показатели и объективные оценки.

Что касается самого контрнаступления, оно ещё не началось, скорее всего, это некая прелюдия к контрнаступлению. Реалии таковы, что если начнётся контрнаступление, то будут значительно более серьёзные бои, бои будут очень тяжёлые, очень кровопролитные, и тут уже вопрос, начнутся ли», – сказал он.

«Потому что уже некоторые начинают говорить, что может контрнаступление будет перенесено на осень. Ходят слухи, что начинается сейчас по новой планирование этого контрнаступления, может, другое направление», – сказал Бондаренко.

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