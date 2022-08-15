«Контрнаступление» на юге обернулось для ВСУ потерей крупного укрепрайона

Прорыв российской армии и подразделений республик Донбасса в Песках стал возможен благодаря глупости украинского командования, которое перебросило артиллерию на юг.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шурыгина, союзные войска пытались взять Пески с начала спецоперации, но это был серьезный укрепрайон, который ВСУ создавали в течение предыдущих восьми лет.

Я уж не говорю о том, что в предыдущие годы были попытки – они даже не доходили до какой-либо реализации. Сейчас получилось, потому что наши очень четко поймали украинцев на переброске артиллерии», – сказал аналитик.

«Не все понимают, что произошло. Например, мало кто понимает тот успех, который мы смогли достичь, просто переиграв противника. Мы ведь Пески и вообще Авдеевку и Марьинку штурмуем непрерывно все шесть месяцев этой войны. И ничего не получалось.

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«Украинцы оказались в заложниках у своих собственных амбиций, и для наступления им нужна была артиллерия… ВСУ, отлично понимая, что тех резервов, которые были накоплены, это примерно от четырех до шести бригад на тот момент, часть из которых были укомплектованы теми, кого готовили за границей, их явно недостаточно было для того, чтобы нанести какое-либо серьезное, заметное поражение.

Потому что было понятно, что наступать на русских можно только при пяти – шестикратном превосходстве, а здесь в лучшем случае трехкратное. И в этом случае ничего нового они придумать не могли, и решили повторить то, что все недели делали наши, а именно – провести артиллерийское наступление.

То есть подавить нашу оборону артиллерией и дальше использовать свой главный козырь – это высокоточную артиллерию, особенно системы «Хаймарс» и «три топора» (М777), которые должны были на полную глубину, что называется, накрыть наши объекты, деморализовать и лишить боевого управления. А для этого нужна была артиллерия.

Ее решили в самый последний момент, буквально за сутки-двое перед началом, которое предполагалось, быстро снять с фронта, перекинуть, что называется, нанести большое, мощное поражение, дальше уже выжидать – либо ее оставлять здесь, потому что русским будет не до того, чтобы дальше наступать, а надо будет парировать, соответственно, артиллерия потребуется, либо можно частично перекинуть обратно.

Ну, вот, на этом их и поймали. Когда мы убедились в том, что артиллерия ушла, вскрылось это сразу, потому что мы продолжали на тот момент поддавливать, «корочка» проломилась и рухнули внутрь. Вдруг оказалось, что мы прошли предполье без всякого воздействия, вышли на первую полосу обороны, а там никто их особо не поддержал», – заявил Шурыгин.