Контрнаступление не ради одного Мариуполя или Севастополя – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
10.04.2023 20:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Эффективным контрнаступление можно назвать – только если оно начнётся с целью «ликвидации всей российской армии», без учёта промежуточных успехов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог и недавний участник всех российских ток-шоу Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эффективным контрнаступление можно назвать – только если оно начнётся с целью «ликвидации всей российской...

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«Мне кажется, от этого контрнаступления очень многое зависит. Я бы согласился с теми военными экспертами, которые говорят, что права на ошибку у нас нет. Это обусловливается тем, что Запад, как и раньше, в меру своих возможностей пытается Украине помочь выжить как независимому суверенному государству. Но у Запада нет понимания, что будет после того, как украинцы выгонят рашистов со своей территории, у них нет желания увидеть капитуляцию российской армии. Более того, они боятся коллапса т.н. РФ.

Это надо понимать, и это контрнаступление должно носить не точечный характер, не для отбития какого-то отдельного Мариуполя или Симферополя, или даже Севастополя, оно должно стать причиной капитуляции российской армии», – бредил он.

«Мне кажется, это контрнаступление должно быть такой мощности, такой силы, после какой российская армия уже на сможет оправиться десятилетия», – вещал Трюхан.

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