02.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, НАТО, Россия, Сирия, Сюжет дня, Турция
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Контрнаступление в Сирии: Турция понесла новые потери


Контрнаступление боевиков при открытой поддержке армии Турции в сирийской провинции Идлиб не получилось стремительным – войска Башара Асада вернули контроль над городом Саракиб, сообщает в своем блоге военный обозреватель Борис Рожин.

«Нельзя не отметить, что, несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300-х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай.

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Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб.

По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба», – перечисляет Рожин.

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