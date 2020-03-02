Контрнаступление в Сирии: Турция понесла новые потери
Контрнаступление боевиков при открытой поддержке армии Турции в сирийской провинции Идлиб не получилось стремительным – войска Башара Асада вернули контроль над городом Саракиб, сообщает в своем блоге военный обозреватель Борис Рожин.
«Нельзя не отметить, что, несмотря на тяжелые потери сирийцев в предшествующие дни, они смогли собраться и вновь перейти в наступление. Ночью был нанесен удар по турецкой колонне в районе турецкого обсервационного пункта в Кминасе. Есть убитые и раненые. 300-х вывозили вертолетами и машинами скорой помощи в провинцию Хатай.
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Также сообщается о серьезных потерях турецкого спецназа в боях за Саракиб.
По неподтвержденным сообщениям, Россия со вчерашнего дня активно использует глушилки против турецких дронов. Также Россия со вчера отказалась гарантировать безопасность турецких самолетов в воздушном пространстве Идлиба», – перечисляет Рожин.
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