Контрнаступление ВС РФ будет политическим решением Москвы – Кедми

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После разгрома ударных группировок ВСУ вопрос контрнаступления ВС РФ будет зависеть от решения политического руководства Москвы.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление украинской армии это была последняя надежда руководства – как Украины, так и их хозяев, как-то что-то сделать, чтобы выйти из той ситуации, в которой они находятся. В этом наступлении Украина должна была достигнуть хоть какого-то территориального успеха, чтобы с ним пойти на переговоры с Россией. То есть, вся эта затея с наступлением – попытка улучшить условия в топографии, соотношения сил в предстоящих переговорах», – сказал Кедми.

В студии поинтересовались, стоит ли ждать от российской армии начала контрнаступления после разгрома ударных группировок ВСУ.

«С военной точки зрения Россия может перейти в контрнаступление. Решает переходить или нет, в первую очередь, не военное руководство, а политическое. Военное решение выполнит. Нужно смотреть на это – а для чего нужно России, и нужно ли переходить в контрнаступление? России необходимо, программа минимум – освободить территории, которые признаны границами РФ. То есть, выйти на границы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А для этого необходимо провести наступление, сами они не падут», – добавил эксперт.