Контрнаступление ВС РФ может начаться в сентябре – Борзенко

К концу лета – началу осени украинское наступление окончательно выдохнется, ударные группировки ВСУ будут уничтожены, и придёт очередь российской армии идти в атаку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идут очень интенсивные бои, огромное количество боеприпасов, как было в сентябре прошлого года. Наша армия держит линию обороны.

Когда все эти части будут перемолоты, а это будет, тогда по всем законам войны должно быть наше наступление. Но не раньше. Я думаю, июль-август это бодание может проходить. Наступление должно быть к осени, к сентябрю», – сказал Борзенко.