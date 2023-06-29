Контрнаступление ВС РФ может начаться в сентябре – Борзенко
К концу лета – началу осени украинское наступление окончательно выдохнется, ударные группировки ВСУ будут уничтожены, и придёт очередь российской армии идти в атаку.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный журналист Алексей Борзенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас идут очень интенсивные бои, огромное количество боеприпасов, как было в сентябре прошлого года. Наша армия держит линию обороны.
Когда все эти части будут перемолоты, а это будет, тогда по всем законам войны должно быть наше наступление. Но не раньше. Я думаю, июль-август это бодание может проходить. Наступление должно быть к осени, к сентябрю», – сказал Борзенко.
Он пояснил, что в сентябре на Украине стоит ещё «летняя» погода, а в случае слякоти более лёгкая российская техника получит преимущество.
«Эта слякоть для наших танков не является никакой проблемой. Для этих тяжёлых немецких танков – да, эти 70 тонн, когда ползут по грязи, он пригорок перейти не может. А для наших относительно лёгких танков, БТР и БМП – это совершенно не проблема», – добавил журналист.
Спасибо!
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