Контрнаступление ВСУ может затянуться на несколько месяцев – Бортник

Вадим Москаленко.  
06.05.2023 21:50
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Запад ждёт неудачу контрнаступления ВСУ, чтобы надавить на Украину ради заморозки конфликта и снизить военно-финансовую помощь.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ждёт неудачу контрнаступления ВСУ, чтобы надавить на Украину ради заморозки конфликта и снизить...

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«В США сообщили, что для контрнаступления страны Запада передали Украине практически всё, что было нужно, в НАТО заявили, что 98%.

Но, вероятно, что предстоящее наше контрнаступление может столкнуться с серьёзными трудностями. Главным препятствием для контрнаступления выступает, конечно, и подготовленная российская линия обороны, отсутствие эффекта внезапности – все готовы к этому, и господство России в воздухе.

Кроме того, прямо сейчас Украине нужно закрыть дефицит боеприпасов, потому что контрнаступление может растянуться на несколько месяцев очень интенсивных боевых действий…

Если контрнаступление окажется недостаточно успешным или не приведёт к ожидаемым результатам, уровень поддержки западных партнёров может снизиться, что в свою очередь приведёт к усилению давления на Украину, в части начала переговоров с Россией и согласием на вариант замораживания конфликта», – заявил Бортник.

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