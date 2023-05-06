Контрнаступление ВСУ может затянуться на несколько месяцев – Бортник

Запад ждёт неудачу контрнаступления ВСУ, чтобы надавить на Украину ради заморозки конфликта и снизить военно-финансовую помощь.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В США сообщили, что для контрнаступления страны Запада передали Украине практически всё, что было нужно, в НАТО заявили, что 98%.

Но, вероятно, что предстоящее наше контрнаступление может столкнуться с серьёзными трудностями. Главным препятствием для контрнаступления выступает, конечно, и подготовленная российская линия обороны, отсутствие эффекта внезапности – все готовы к этому, и господство России в воздухе.

Кроме того, прямо сейчас Украине нужно закрыть дефицит боеприпасов, потому что контрнаступление может растянуться на несколько месяцев очень интенсивных боевых действий…

Если контрнаступление окажется недостаточно успешным или не приведёт к ожидаемым результатам, уровень поддержки западных партнёров может снизиться, что в свою очередь приведёт к усилению давления на Украину, в части начала переговоров с Россией и согласием на вариант замораживания конфликта», – заявил Бортник.