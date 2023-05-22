Контрнаступления с тревогой ожидают в Кременной и Донецке

Владимир Гладков .  
22.05.2023 21:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские вооружённые подразделения скапливают силы на конкретных участках – либо для попытки прорыва в районе Кременной, либо планируя отсечь Горловку от Донецка.

Об этом сообщают военкоры с мест событий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые подразделения скапливают силы на конкретных участках – либо для попытки прорыва в...

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Военный журналист Первого канала Дмитрий Кулько побывал на позициях в Кременной.

«Разведка соединений ВДВ сообщает о переброске сил ВСУ в районе Кременной. Ежедневно замечают как минимум с десяток новых бронегрупп по 3-5 единиц техники с пехотой. Окапываются, маскируют машины в лесу.

Похожая ситуация и в районе Белогоровки – на другому берегу Северского Донца. Активных наступательных действий противник пока не ведет, но на фоне провала на флангах Артемовска может попробовать ломануться в сторону Лисичанска, рассчитывая хоть на какой-то медийный успех. А возможно, этим маневром ВСУ хочет лишь оттянуть часть наших сил из-под Артемовска», – написал военкор.

Он отмечает, что с каждым днём на сканере всё больше нагромождений фигур. Красные – бронетехника, зелёные – личный состав штурмовых отрядов.

«Они стягивают конкретно технику, точно знаем, для контрнаступления, подтягивают пехоту сюда, скапливают большие силы», – говорит один из бойцов.

В свою очередь, работающий в Донецке военкор ВГТРК Андрей Руденко не исключает крупных столкновений на Донецком направлении.

«Я уверен, ещё будет несколько ударов (после провокации под Белгородом – ред.), скорее всего, на Донецком направлении. На Авдеевке сейчас идёт скопление сил и средств противника. Вполне возможно, что они пойдут на Ясиноватую для того, чтобы от Донецка отрезать Горловку, а со стороны самой уже Горловки ударят в стыки между подразделениями и попытаются оттяпать вот такой кусок. Если хохлы пойдут на этот шаг, тоже (как и белгородский инцидент – ред.) может быть инфоповод ой-ой-ой», – предупреждает Руденко.

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