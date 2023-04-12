Контрнаступлению быть, даже если ВСУ к нему не готовы – Бортник

Вадим Москаленко .  
12.04.2023 21:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Информационная кампания украинского руководства вокруг контрнаступления ВСУ и скором захвате Крыма создала настолько высокий запрос в обществе, что решиться наступать могут не столько из военной целесообразности, сколько из медийной.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Информационная кампания украинского руководства вокруг контрнаступления ВСУ и скором захвате Крыма создала настолько высокий...

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«Мы создали огромное ожидание внутри наших западных партнёров и внутри украинского общества. Ведь существенных изменений линии фронта с ноября прошлого года нет. И мы постоянно говорили нашему обществу – потерпите-подождите, мы сейчас собираем силы и перейдём к контрнаступлению и завершим эту войну. Потому что наше общество, хоть и выступает за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, но не меньше хочет завершить эту войну на своих правилах. И мы создали такие завышенные ожидания.

Начали создавать их ещё зимой, даже с поздней весны (видимо, осени – ред.), когда говорили, что будем кофе пить в Крыму, будем отдыхать на Чёрном море и всё остальное, и общество жило этими ожиданиями. И разбить эти ожидания сегодня – очень опасно политически. Мы обещали, обещали, обещали всё время, новые спикеры всё время добавляли, добавляли это контрнаступление, поэтому это контрнаступление будет, даже если мы к нему будем не готовы, к сожалению», – сказал Бортник.

Он признал, что при других обстоятельствах этого контрнаступления вообще могло не быть.

«Что касается, готовы мы к нему или не готовы, мы сегодня не знаем. Но судя по той информации, которая у нас есть, где-то с мая мы потенциально можем начать контрнаступление, возможно, в июне. Вот тогда мы достигнем пика подготовки наших резервов, которые сегодня есть… но оно в любом случае будет. Будет ли оно успешным или неуспешным, сегодня сомневаются даже на Западе, но логика этого контрнаступления уже диктуется общественным мнением внутри страны и среди наших партнёров», – констатировал он.

«Возможно, в других условиях это контрнаступление бы не проводилось, если бы информационная машина не раскрутила его так. Сегодня, мне кажется, Украине выгодно находиться в стратегической обороне, и ещё необходимо ждать время, поскольку всё равно потери в российских наступлениях значительны, а ВПК Запада только разворачивается. Но политическая логика диктует необходимость контрнаступления, и оно, скорее всего, будет. Параллельно идёт тяжелейшее информационное контрнаступление, о некоторых последствиях которого я уже сказал», – объяснил политолог.

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