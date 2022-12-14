Контроль Россией Волыни и Львовщины заблокирует поставки западного оружия

Если созданная Россией и Белоруссией региональная группировка войск (РГВ) сможет взять под контроль Западную Украину, то это перекроет трафик западного оружия, поставляемого киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев, оценивая ситуацию на украинско-белорусской границе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Западные наблюдатели и разведки на официальном уровне пока внешне вяло оценивают возможность включенности ВС РБ в решение задач специальной военной операции. При этом боевую активность на территории Белоруссии наблюдают в последнее время не только в составе сил РГВ двух государств, но и со стороны всего силового блока РБ.

А если РГВ будет контролировать территорию Западной Украины, то это даст шанс перекрыть оружейный трафик от США и НАТО для ВСУ. Контроль за территориями Волыни и Львовщины, как считают в Кремле, исторически принадлежал СССР, а значит, и Союзному государству как его наследнику», – сказал Гареев «Независимой газете».