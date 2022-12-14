Контроль Россией Волыни и Львовщины заблокирует поставки западного оружия
Если созданная Россией и Белоруссией региональная группировка войск (РГВ) сможет взять под контроль Западную Украину, то это перекроет трафик западного оружия, поставляемого киевскому режиму.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Шамиль Гареев, оценивая ситуацию на украинско-белорусской границе.
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«Западные наблюдатели и разведки на официальном уровне пока внешне вяло оценивают возможность включенности ВС РБ в решение задач специальной военной операции. При этом боевую активность на территории Белоруссии наблюдают в последнее время не только в составе сил РГВ двух государств, но и со стороны всего силового блока РБ.
А если РГВ будет контролировать территорию Западной Украины, то это даст шанс перекрыть оружейный трафик от США и НАТО для ВСУ. Контроль за территориями Волыни и Львовщины, как считают в Кремле, исторически принадлежал СССР, а значит, и Союзному государству как его наследнику», – сказал Гареев «Независимой газете».
В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев обращает внимание, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможность поставок Украине систем вооружений большей дальности.
«Как эти дальнобойные РСЗО могут поставляться на территорию Украину? Только по наземным путям сообщения. И их можно перехватить, нейтрализовать, уничтожить, если заблокировать союзными войсками Западную Украину», – уверен генерал.
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