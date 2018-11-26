26.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Происшествия, Россия, Украина
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Контролируемые СБУ нацики подожгли машину посольства РФ

Контролируемая СБУ праворадикальная группировка С14 отрапортовала о поджоге машины посольства России в Киеве, опубликовав соответствующее фото.

«Во дворах столицы запылала от стыда машина посольства РФ. Какое приятное несчастье!» – комментируют националисты снимок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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