Контролируемые СБУ нацики подожгли машину посольства РФ

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Контролируемая СБУ праворадикальная группировка С14 отрапортовала о поджоге машины посольства России в Киеве, опубликовав соответствующее фото.

«Во дворах столицы запылала от стыда машина посольства РФ. Какое приятное несчастье!» – комментируют националисты снимок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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