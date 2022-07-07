Контрразведка проводит обыск у военкома Крыма
Военная контрразведка проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.
Его подозревают в злоупотреблениях и получении взяток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Об обысках в рабочем кабинете и по месту жительства Лымаря сообщили несколько крымских СМИ. Крымский военком попал в поле зрения Военной контрразведки Южного военного округа.
По информации источников «Крыминформа», Лымаря подозревают в злоупотреблениях и получении взяток. То есть, по данным оперативников, он отдавал незаконные распоряжения и брал за это деньги.
Сейчас идет речь о возбуждении уголовных дел по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (взятка).
Лымарь был назначен военкомом Крыма в августе 2020 года. До этого занимал аналогичную должность в Астраханской области.
Помимо Лымаря, силовиков заинтересовала деятельность военкома Джанкоя, начальник отдела призыва Белогорского военного комиссариата и начальник отдела призыва Симферопольского комиссариата. Сейчас они находятся под следствием.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.