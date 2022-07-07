Контрразведка проводит обыск у военкома Крыма

07.07.2022  12:31 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Крым


Военная контрразведка проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

Его подозревают в злоупотреблениях и получении взяток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная контрразведка проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Его подозревают в злоупотреблениях...

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Об обысках в рабочем кабинете и по месту жительства Лымаря сообщили несколько крымских СМИ. Крымский военком попал в поле зрения Военной контрразведки Южного военного округа.

По информации источников «Крыминформа», Лымаря подозревают в злоупотреблениях и получении взяток. То есть, по данным оперативников, он отдавал незаконные распоряжения и брал за это деньги.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовных дел по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (взятка).

Лымарь был назначен военкомом Крыма в августе 2020 года. До этого занимал аналогичную должность в Астраханской области.

Помимо Лымаря, силовиков заинтересовала деятельность военкома Джанкоя, начальник отдела призыва Белогорского военного комиссариата и начальник отдела призыва Симферопольского комиссариата. Сейчас они находятся под следствием.

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