Контрразведка СБУ отчиталась о громком задержании «вражеского агента»

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

СБУ задержала в Харькове местного жителя, который якобы планировал передать российским спецслужбам техническую документацию по разработке танка «Оплот».

Об этом сообщает областное управление ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Агента Кремля» якобы завербовали во время посещения территории Российской Федерации.

«Следователи и контрразведчики СБУ задокументировали, что по заданию российских кураторов вражеский агент пытался привлечь сотрудника харьковского государственного предприятия «ХКБМ им. Морозова», которое осуществляло разработку танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и по отработанным каналам передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Предатель задержан «на горячем» во время получения им «полного комплекта технической документации», которая имеет гриф ограничения доступа», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.