05.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Политические репрессии, СБУ, Украина
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Контрразведка СБУ прессует почтальона за репост в соцсети


СБУ и прокуратура Украины «шьют» покушение на государственную целостность и госпереворот почтальону за репост в Фейсбуке.

Об этом в эфире канала «Голос Правды» заявил правозащитник Андрей Гожый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы, даже не беря в руки оружие, становимся сепаратистами, потому что у нас судят за репост в Фейсбуке, за публикации, за статьи. Коцаба, Муравицкий, Волков – у нас целая куча сепаратистов которые повредили такому мощному государству. Государство Украина во главе с гетманом Порошенко а теперь Зеленским – Путина остановила, спасла Европу! Представляете?

У меня есть клиентка – почтальон, которая сделала репост в фейсбуке. Ей «шьют» покушение на государственную целостность и госпереворот. Дело рассматривает Шевченковский суд. И ею занималась прокуратура Киева при оперативной поддержке центрального аппарата контрразведки СБУ и следственного управления киевского СБУ.

Возглавлял следственную группу подполковник СБУ. Теперь ее судят за репост в фейсбуке со словами «Хватит быть рабами Порошенко». Оперативники под ее постом лайки считали – в протоколе так и написано – «один лайк». Чуваки сидят с зарплатами, понимаете, осваивают миллионы и они лайки считают», – сказал Гожый.


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