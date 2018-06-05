05.06.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Контрсанкциями – по недругам России!

4 июня президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Или, проще, закон о контрсанкциях. Текст закона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и сразу же вступил в силу.

Законопроект о контрсанкциях был принят Госдумой 22 мая и одобрен Советом Федерации 30 мая. При этом первоначальная версия документа претерпела значительные изменения. В комитете по экономической политике отметили, что в принятом документе учтены замечания и предложения сенаторов.

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Текст закона определяет контрсанкции, как прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе, приватизации, а также «иные меры».

Действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. В частности, депутаты Госдумы во втором чтении изъяли из документа пункт, вызвавший бурные дебаты и негативную реакцию в обществе, запрещавший импорт лекарств, в том числе – не имеющих аналогов в России.

В окончательной редакции законопроекта также отсутствует список конкретный отраслей, которых может коснуться эмбарго. И это не случайно.

Пожалуй, самым сильным и непредсказуемым пунктом закона для недругов России является положение, предоставляющее президенту РФ полномочия самостоятельно объявлять ответные санкции, «чтобы оперативно реагировать на меняющуюся обстановку». Ведь невозможно заранее предсказать, что может за ними скрываться.

Ещё один пункт закона, вызвавший беспокойство по обе стороны российской границы, – возможность введения контрсанкций против отечественных компаний с любой долей иностранного участия.

Следует отметить, что документ носит довольно общий характер, поскольку просто определяет возможность введения эмбарго. Но в каждом конкретном случае решение принимает президент России, а список товаров и услуг, попавших под контрсанкции, будет определять правительство РФ.

В сети уже раздаются хиханьки да хаханьки диванных экспертов: «да что ваша Рашка сможет предпринять в ответ, когда у вас всё импортное?»

Давайте вспомним, что первые контрсанкции уже были введены в 2014 году, известные как «хамон и пармезан не пройдут!», и введены весьма грамотно – в самый ответственный момент, когда западные фермеры начали снимать урожай и уже подсчитывали возможные барыши.

Результатом тех контрсанкций стал бурный рост отечественного сельского хозяйства и завязанных на него отраслей промышленности.

Казалось бы, что такого можно придумать в то время, когда России позарез требуются критически важные западные технологии? Да и с латанием зияющих дыр в отечественном гражданском самолётостроении, приборостроении, станкостроении и ряде других отраслей, образовавшихся в период «святых девяностых» и «бабло побеждает зло», импортозамещение пока не справляется.

Если подумать, то несколько мощных рычагов воздействия на «западных партнёров» у России есть. И это не только напрашивающийся первым делом запрет на поставку ракетных двигателей и авиационного титана в США.

Например. Очень неприятным уколом для Запада станет введение персональных и коллективных санкций против всевозможных грантоедских лавочек и отдельных политиков, продвигающих «либеральные ценности» в России.

Скажем, давно пора как следует проредить гадюшник американского консульства в Екатеринбурге, проводящий через местную элитку политику расчленения России на удельные княжества. Недавняя очистка Питера от засевших в местном консульстве США «дипломатов в штатском» – благое дело, но не следует останавливаться на достигнутом. Американские дипломатические и неправительственные деятели (из тех же «экологических» шарашек) – отличный ресурс для ответных санкций. За последние 26 лет их расплодилось на территории нашей необъятной страны столько, что высылать устанем.

В процессе разборок между украинским «Нафтогазом» с российским «Газпромом» всплыла информация, что Трамп со своими трампетками, объявив санкции против российского нефтегазового сектора экономики, фактически нагадил в тапки американскому бизнесу, который поклялся всемерно защищать.

Выяснилось, что в российской нефтегазовой отрасли до недавнего времени существовала серьёзная ниша, наглухо забитая американскими поставщиками оборудования, куда не было доступа отечественным производителям. В ответ на «любезность» Трампа, американцев попросили на выход, открыв широкие возможности для импортозамещения.

Аккуратное применение нового закона позволит брать за вымя западные компании, добывающие сырьё в России, вывозящие сырьё из России, зарабатывающие огромные деньги на России, но инвестирующие их куда-то ещё. Законом о контрсанкциях можно обязать этих деляг вкладывать солидную часть заработанного в российскую инфраструктуру и экономику.

По-видимому, западные деляги что-то такое учуяли, поскольку всё время, пока закон разрабатывался, обсуждался и принимался, они потратили на беготню по властным коридорам РФ, торгуясь за смягчение формулировок. В понятной тревоге пребывают и их российские партнёры: ходят упорные слухи, что, на основании нового закона, их первых будут убеждать возвращать вывезенные на Запад деньги, заработанные в России.

Дополнительно можно вспомнить, что у России окончательно оборвалась терпелка в отношении прибалтийских неадекватов, упорно проводящих политику русофобии, помноженную на военные угрозы. «Шпроты» дождались и разбудили лихо. В настоящий момент Россия отсекает их от всех источников заработка, основанных в первую очередь на транзите российских товаров через их территорию.

Это хороший пример «прерывания сотрудничества с недружественными государствами», о чём говорится в законе.

Но и это ещё не всё. В настоящее время в Госдуме проходит обкатку дополнительный к контрсанкциям закон, который определённо не понравится Грефу, Авену с Фридманом и другим любителям поддерживать западные санкции против России внутри России.

Законопроект, разработанный спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предусматривает уголовное наказание и лишение свободы на срок до 4 лет для российских компаний и граждан, послушно исполняющих иностранные санкций против России, что провоцирует Запад принимать всё новые и новые антироссийские санкции.

Понятно, что данная инициатива направлена в первую очередь на облегчение жизни крымчан, пятый год живущих под двойным санкционным прессом.

Есть мнение, что этот закон надо было принимать сразу после введения западных санкций в 2014 году, поскольку ситуация, когда суверенитет России ущемлён на части её территории благодаря раболепной поддержке антироссийских санкций внутренними делягами, иначе как позором не назовёшь.

Впрочем, 4 года назад во всех слоях российского общества царили эйфория от воссоединения и надежды на великое русское авось, что санкции – это не надолго.

Подводя итоги, хочется заметить, что оба этих важных закона обязаны стать системным ответом на антироссийские санкции как во внешней, так и во внутренней политике страны. В настоящий момент политическому руководству России выдвинут социальный заказ на жёсткую реакцию в ответ на агрессивную антироссийскую политику Запада и США в первую очередь. Поэтому новые законы должны стать не просто политическим жестом о намерениях, а обрести плоть в конкретных решениях.