Контуженный экс-министр Украины: «Война с Россией – это навсегда»

Мирное время – это лишь паузы в бесконечной войне Украины с Россией.

Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам сделать, чтобы подготовить общество к затяжной войне? Мы же понимаем, что Россия умеет играть в долгую, и они этот маховик военной машины вместе со странами «оси зла» только запустили.

Они выучили все ошибки, над которыми смеялись в 2022 году про «чмобиков» и т.д., они перенастроили свою военную машину, логистику, логику и философию того, что они хотят.

Какова может быть технология программирования наших граждан на игру в долгую?» – спросила ведущая программы, бывшая «айдаровка» Мария Берлинская.