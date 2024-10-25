Контуженный экс-министр Украины: «Война с Россией – это навсегда»
Мирное время – это лишь паузы в бесконечной войне Украины с Россией.
Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что нам сделать, чтобы подготовить общество к затяжной войне? Мы же понимаем, что Россия умеет играть в долгую, и они этот маховик военной машины вместе со странами «оси зла» только запустили.
Они выучили все ошибки, над которыми смеялись в 2022 году про «чмобиков» и т.д., они перенастроили свою военную машину, логистику, логику и философию того, что они хотят.
Какова может быть технология программирования наших граждан на игру в долгую?» – спросила ведущая программы, бывшая «айдаровка» Мария Берлинская.
Омелян ответил, что, прежде всего, нужно «начать с базы» и объяснить украинцам, что «это вечная война».
«Это война, которая сочится столетиями, и впереди может тоже сочиться столетиями. И мир – это просто паузы в войне, а не наоборот, потому что, к сожалению, до сих пор в сознании многих эта война является шоком. Шоком, который начался именно 24 февраля 2022 года.
И когда мы сможем поменять это мышление путём объяснения настоящей украинской истории, я думаю, что многим станет немного спокойнее и легче. Это не вдруг случилось. Это постоянная вещь. Эта война, к сожалению, бесконечна», – вещал контуженый экс-министр.
Спасибо!
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