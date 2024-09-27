Контуженый экс-министр Омелян потребовал создать штурмовой батальон из Зе-чиновников

Никто из бывших чиновников команды Владимира Зеленского не замечен в ВСУ, тогда как украинской армии катастрофически не хватает людей и боеприпасов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий лечение после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В атаку особо некому идти. Но проблема даже не то, что некому идти, а не с чем идти. Вот это то, что я почувствовал на собственной шкуре. Что когда ты с пехотинцем постоянно на рации, когда пехотинец знает, что он прикрытый всеми средствами, какие есть в распоряжении батальона, он держит позицию. Нет самовольного оставления. Он даже готов на контактный бой, хотя это очень страшно и очень трудно, особенно когда у тебя по 5-6 штурмов за сутки. Но он борется. Но когда тебе говорят, что нечем, хотя ты по телевизору видишь, что снарядного голода у нас нет, и Умеров рассказывает, что бронёй все обеспечены, сорок процентов производства украинские снаряды – ну, такое», – возмущался Омелян.

Он добавил, что на Украине должно быть вовлечение в армию всех.

«А этого нет. У нас есть отдельные категории небожителей, которые вообще вне армии, вне войны. Лично меня как Владимира Омеляна всё время нервирует такой вопрос… А где хотя бы один чиновник высокого ранга с команды Зеленского на фронте? Именно из уволенных. Вот эти все весёлые, «потужные» хлопцы, которые так нам рассказывали, что будут всё делать красивее, быстрее, качественней – где они? Они все физически развиты. Их уже там сотни! Я думаю, из них можно штурмовой батальон сделать легко. И показать чудеса под Курахово или на Купянском направлении. Это же люди Зеленского», – предложил порошенковский экс-министр.