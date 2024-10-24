Контуженый КАБом Омелян: 50 экс-министров поведут украинскую армию к «перемоге»

Вадим Москаленко.  
24.10.2024 08:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Для спасения украинской нации власти должны собственным примером замотивировать народ идти воевать.

Об этом на канале «ProUA» заявил воюющий в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, ныне проходящий реабилитацию после «контузии КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для спасения украинской нации власти должны собственным примером замотивировать народ идти воевать. Об этом...

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«Нам сейчас реально не хватает 200 или 300 тысяч бойцов на линии фронта – давайте! Вот, условно, 50 бывших министров вышли, взяли автоматы, гордо пошли на фронт. Первое. Я думаю, после этого их помощники тоже пойдут – и вот, у нас уже есть рота. К этой роте, возможно, присоединятся родственники, которые будут переживать за своих сыновей, братьев, дочерей. Уже хорошо, уже какое-то обеспечение. Потом обычные простые люди скажут – раз эти воюют, может, там а) не так страшно (они бы не полезли, чтобы их там убило под какие-то бомбы, да?), а во-вторых, раз все – то все. И это нормальный месседж», – заявил Омелян.

«С такими простыми вещами, я думаю, мы можем поменять ситуацию. Нам нужно производство. Ну, извините, налог будет 5% военный сбор, может 10%, как в той же Южной Корее, на которую мы любим ссылаться. Но этот налог пойдёт действительно на оборонку. И выстраивание доверия среди общества критически важно для выживания нашей нации.

Потому что мы всегда воспринимаем власть как чужое, а власть часто ведёт себя соответственно. Если мы сможем это поменять, первым шагом должен быть шаг со стороны власти, говорить и делать правду, и я думаю, что мы сами будем довольны своим успехом», – пафосно резюмировал экс-министр.

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