Контуженый укро-политик: Начнём переговоры только после «уничтожающего удара» по России

Как минимум до весны не будет никаких условий для переговоров с Москвой.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил воевавший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (тот самый, что поедал на камеру торт в виде Кремля), утверждавший ранее, что оказался вновь на гражданке, перенеся «контузию КАБом», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну, даже членство в НАТО не гарантирует нам того, что войны через год или какой-то период времени не будет. Но я считаю, что если мы согласимся на любые условия врага, которые ограничивают наш суверенитет, у нас не будет будущего. … Пока Красная армия не будет разбита, и пока по экономике России не будет нанесено уничтожающего удара, что они снова будут просить гуманитарку у Запада, мы не можем надеяться на какие-то результативные переговоры или какой-то мир с Кремлём», – вещал Омелян.