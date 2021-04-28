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28.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
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Конвенция Монтрё нипочём! – США дарят Украине новую надежду на «перемогу»

Новости Украины

В Черное море зашел корабль Береговой охраны США «Гамильтон». Теоретически, на него не распространяются ограничения конвенции Монтрё.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил так называемый «экс-представитель президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специфика ситуации в том, что Конвенция Монтрё, о которой так много написано и сказано, вообще не ограничивает передвижение по проливу пограничных судов под любым флагом. Потому что это не суда военно-морских сил. В 1936 году об этих вопросах составители соглашения просто забыли», – уверяет украинский эксперт.

«Отказать Турция не может. И ограничить время пребывания в Чёрном море для «Гамильтон» тоже. Интересная и, мягко говоря, неординарная ситуация. Красивый международно-правовой шаг. Обычно через проливы свободно ходят, в частности для учений «ЕС FRONTEX», болгарские и румынские пограничники, очень редко – российские. А здесь – США», – подчеркнул Бабин.

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