Конвульсии многовекторности: Зачем Лукашенко трубит о встрече с украинским депутатом

20.04.2021, Минск, Артём Агафонов

Новости Украины

Пресс-служба Александра Лукашенко раструбила о встрече с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, несмотря на то, что принимать рядового парламентария – явно не по чину главе государства. Белорусский президент вообще развил довольно примечательную внешнеполитическую активность в последние недели. То в Баку слетает, наговорив там такого, что в Армении задумались о выходе из ОДКБ, то индийского посла примет, передав просьбу посетить Минск индийскому премьеру, который ее с вероятностью 99,9% не выполнит. В чём же дело, что задумал Батька?

Приехавший в Минск украинский депутат Шевченко – открытый сторонник Лукашенко, в Белоруссии он уже далеко не в первый раз. В декабре он, съездив в белорусскую столицу, написал в своем телеграм-канале о том, что не встретил «змагаров». (Тогда осенние протесты, хоть и утратили массовость, но все еще регулярно проводились по воскресеньям). В феврале он вместе с главой разгромленной Компартии Украины Петром Симоненко был приглашен на главный лукашенковский форум пятилетки – Всебелорусское народное собрание, откуда вел стримы. Теперь вот дослужился до персональной аудиенции у белорусского президента.

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Несмотря на принадлежность к президентской фракции «Слуга народа», репутация у Шевченко на самой Украине неоднозначная. Пару лет назад ему даже устроили травлю за то, что он выступил на ток-шоу одного из российских телеканалов, а в декабре, после очередного визита в Минск, глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия заявил, что Евгений «каждые три дня» просит его из фракции исключить, на что получает ответ, что будет «мучаться до самого конца». Шевченко открыто называет украинское руководство несамостоятельным, говорит об «агентах госдепа и Сороса». В общем, депутат необычный, вроде бы как чужой среди своих.

Его появление в компании Лукашенко вызвала очередной скандал в украинских медиа. Первый заместитель парламентской фракции «Слуга народа» и глава одноименной политической партии Александр Корниенко уже сказал, что фракция потребует от Шевченко объяснений – дескать, он не был делегирован фракцией, партией «Слуга народа», Министерством иностранных дел или Офисом президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Белоруссии.

Другую версию опубликовал попавший в опалу из-за санкций США депутат Александр Дубинский. Он уверяет, что Шевченко всё же поехал в Минск по согласованию с офисом Зеленского и специально с целью устроить максимальный шум. Задача – перебить скандал в украинских СМИ вокруг вечеринки с фейерверком, которую на днях в центре Киева устроил представитель правящей партии.

Так или иначе, но с точки зрения межгосударственного протокола выходит, что Лукашенко пригласил к себе во дворец политического туриста, который государство Украина не представляет.

И в этом случае пропасть в статусе между Лукашенко и Шевченко огромна. Президенту страны просто не по рангу встречаться с рядовым парламентарием соседнего государства, даже не входящим в комитет по международным делам. Однако встреча не просто состоялась, но и широко освещалась белорусскими СМИ, будто какое-то значимое событие.

Для чего это было нужно Лукашенко? После недавнего разгромного совещания по внешней политике, закончившегося решением вообще ликвидировать несколько посольств в странах Запада, он очень хочет убедить себя и своих избирателей в том, что еще способен проводить самостоятельную многовекторную внешнюю политику. И разговор с индийским послом (который тоже не по статусу и который тоже широко освещался госпропагандой) и визит к Алиеву, по итогам которого были подписаны лишь 4 меморандума о взаимопонимании (это низший ранг дипломатического документа, никого ни к чему не обязывающий) между профильными министерствами – это все они, фантомные боли от утраченных внешнеполитических возможностей. Эффект от встречи Лукашенко с рядовым депутатом с точки зрения интересов Белоруссии, ее влияния на украинские процессы – близок к нулевому. Экономический – тоже. У Шевченко есть свой бизнес, но масштаб этого бизнеса далек от того, чтобы заинтересовать главу государства.

Конечно, имеет право на существование полуконспирологическая версия о том, что Шевченко – это неформальный канал связи с Лукашенко с украинской верхушкой, которая его официально президентом не признает и по этой причине всю официальную коммуникацию поставила на паузу. Но тогда к чему вся эта информационная шумиха вокруг визита далеко не статусного политика. Подобные каналы не любят публичности.