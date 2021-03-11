Конвульсии СНБО в стиле Камеди-клаб. Верховную раду VI созыва посадят «за госизмену» в полном составе

11.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Когда Зеленский решением СНБО Украины без суда и следствия закрыл три телеканала из пула Виктора Медведчука, многие наблюдатели говорили, что это решение – не последнее в своем роде. Украинская власть раз попробовала сыграть в эту игру, сочла ее привлекательной и вошла во вкус.

После чего СНБО начали собирать едва ли не каждую неделю – и решения разной степени незаконности начали сыпаться на головы украинцам словно из рога изобилия.

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После закрытия каналов были персональные санкции против Медведчука с женой, против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, против фирм, которые связывают с обоими политиками, затем принялись раскручивать дела давно минувших дней и отобрали у беглых силовиков времен Януковича награды и звания.

А сегодняшнее заседание украинского Совбеза побило рекорд по «урожайности» на сомнительные решения.

Гвоздем программы, несомненно, стала национализация запорожского предприятия Мотор Сич. Одного из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Того самого, за право контроля над которым уже не первый год ведут тяжбу американцы и китайцы. Правда, счет пока не в пользу представителей Поднебесной.

Ранее тот же Зеленский по требованию американской стороны ввел санкции против китайских инвесторов авиазавода и фактически аннулировал подписанные с ними украинским государством инвестиционные соглашения. Среди ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Украины.

Сегодня же китайцев с предприятия просто вышибли пинком. Весьма невежливо. Пообещав, устами секретаря СНБО Алексея Данилова, «вернуть в собственность украинского государства законным, конституционным путем в ближайшее время».

Более того, Данилов намекнул на то, что внесудебный отъем собственности у «неправильных», с точки зрения Банковой, иностранных инвесторов и украинских собственников будет продолжен, а Мотор Сич в этом списке – не последний актив.

Цитата: «Если предприятие является для нас стратегически важным, законно мы будем это делать с остальными предприятиями».

Если вы коммунист, не спешите радоваться. Национализация по-зеленски и по-даниловски не имеет ничего общего с тем, что делала когда-то советская власть. По факту, это механизм ручного перераспределения собственности в руки иностранного капитала. Поскольку государство собирается вновь выставить национализированные предприятия на приватизацию – только на этот раз «справедливую и честную».

Правда, есть мнение, что в случае с Мотор-Сич это они зря. Китайцы ведь, – это не жена Медведчука. Могут и ответить. И ответка может быть очень неприятной. Кроме того, о том, чтобы попробовать отнять у белорусов роль китайского хаба на границе ЕС, как мечтают многие фантазеры в Киеве, теперь можно забыть. С кидалами никто в такие игры играть не станет.

Что же до самого завода, то вряд ли после такой национализации он расцветет. Скорее, наоборот – десять тысяч работников и еще тридцать тысяч членов их семей останутся без зарплаты, ведь у государства для предприятия заказов нет. Так что, скорее всего, прав киевский юрист Андрей Портнов, прогнозирующий, что попытка национализации Мотор-Сич «закончится юридической фиксацией убытков и нанесением прямого финансового ущерба обществу и государству».

Следующее судьбоносное решение СНБО также претендует на новацию в юриспруденции, фактически отменяя сразу несколько статей УК и основополагающий принцип права – гласящий, что закон обратной силы не имеет. Речь идет о попытках «изучить обстоятельства принятия» в 2010 году так называемых Харьковских соглашений между Украиной и РФ и криминализировать задним числом действия 236 народных депутатов, одобривших этот документ.

Напомню, тогда, в обмен на скидку по цене на газ Украина согласилась продлить срок аренды военно-морских баз в Крыму и Севастополе, где на тот момент базировался российский Черноморский флот. Срок аренды по Большому договору между странами истекал в 2017 году. Уже после госпереворота киевская власть денонсировала Харьковские соглашения – тоже задним числом.

Теперь вот – всем, кто за них голосовал, грозит возбуждение уголовных дел по любимой чстатье СБУ «Государственная измена».

Тот же Данилов вскользь упомянул экс-спикера Рады Владимира Литвина, который и руководил данным голосованием и подписывал принятый парламентом документ. Это будет самая массовая одновременная измена Родине в новейшей истории и может смело претендовать на внесение в книгу рекордов Гиннеса.

В Киеве уже обратили внимание на то, что список потенциальных изменников Родине весьма обширен – в нем, помимо регионалов и коммунистов, также присутствуют соратники Юлии Тимошенко и часть бывших «оранжевых» ющенковцев, переметнувшихся в лагерь Януковича.

Правда, на пути зеленских и даниловских хотелок может встать п. 5 статьи 10 закона о статусе народного депутата Украины, согласно которому депутаты не несут ответственности за результаты голосования в Раде и её органах. Но, учитывая происходящее, не удивлюсь, если и этот закон отменят задним числом. Тоже по решению СНБО. Сегодняшняя Украина – страна правовых чудес.

Подобный цирк для официального Киева не нов. Тут еще не забыли уголовные дела против давно мертвых Сталина и Берии.

Как зло ерничает в своем Телеграм близкий к Коломойскому нардеп-«слуга» Максим Бужанский – «Беглый анализ психики Секретаря СНБО Данилова показывает, что пересмотреть можно всё. Голосование за Харьковские Соглашения, Беловежские Соглашения, Пакт Молотова- Риббентропа и Переяславские Статьи Хмельницкого. Всё, кроме тарифов и условий, выставляемых МВФ».

На закуску СНБО продлил санкции против российских банков, правда, не уточняя их названий. «На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые подпали под санкции ещё с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлён срок этих санкций ещё на три года», – уклончиво заявил Данилов на пресс-конференции по итогам заседания.

Зато Зеленский, как и обещал, сдержал слово насчет создания «центра противодействия дезинформации». Эта структура с загадочными полномочиями начнет работу уже со следующего вторника, а располагаться будет в ситуационном центре аппарата СНБО на Банковой.

По словам Данилова, в центр будут привлечены «представители украинского разведсообщества, соответствующие министерства и ведомства и мы сможем предоставить отпор той дезинформации, которая есть на территории Украины со стороны Российской Федерации». Звучит красиво, но есть подозрение, что на выходе получится все тот же Минстець, только видом сбоку.

Многие ждали от сегодняшнего заседания СНБО очередных персональных санкций. В интернете даже делали ставки на то – кто из именитых политиков или бизнесменов попадет под раздачу. Среди прочих фигурировал и олигарх Игорь Коломойский. Данилов не стал ни подтверждать, ни опровергать эти слухи, посоветовав дождаться следующего заседания. А там, как заметил преемник Турчинова, «есть много разных кандидатур».

В общем, «нам хлеба не надо, нам зрелищ давай!». Поможет ли это Зеленскому усидеть на троне – как знать. Близится 15 марта, когда должен выйти ожидаемый фильм умельцев из Bellingcat посвященный «мегазраде» ближайшего окружения Зе-президента во главе с паном Ермаком, которых с лета прошлого года упорно, но пока безуспешно обвиняют в организации утечки, благодаря которой якобы сорвалась операция украинских спецслужб по задержанию россиян из ЧВК, которые затем засветились накануне выборов президента в Белоруссии.

Фильма этого с нетерпением дожидается в Киеве не только Дмитрий Гордон, но и целая орава «детей Сороса», уже закусивших удила в предвкушении разоблачения очередного «агента Кремля» в украинском руководстве.