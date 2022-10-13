«Координаты есть»: российский генерал знает, как оставить Украину без денег

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Россия успешно преодолела построенную НАТО на Украине систему ПВО и якобы добилась 80-процентного поражения целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-лейтенант в отставке, депутат Госдумы Андрей Гурулев, отвечая на вопрос, почему Россия не поразила офис президента Украины в ходе последних ударов по инфраструктуре Украины.

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«Я прагматик и циник. Зачем тратить ракеты впустую? Там все идиоты в бункерах сидят. Только для того, чтобы разрушить здание? Я бы лучше ударил по зданию Нацбанка Украины, по расчетно-кассовому центру. Мне подсказали экономисты, что надо сделать, чтоб киевский режим без денег остался. Я уже знаю координаты. Думаю, наши военные тоже знают», – сказал генерал в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой».

При этом он добавил, что любая задача решается последовательно.

«Первое – обесточить. Второе – обезводить. Разрушить транспортные узлы. Затем – обезденежить. Зато я уже увидел с нашей стороны пуск ложных целей для выявления украинской системы ПВО и ее подавления. Очень неплохо сработано. Это радует», – отметил депутат.

Он также говорит, что остался доволен последними ударами России.

«Степень поражения впечатляет. Система ПВО, которую НАТО на Украине строила, успешно преодолена. Говорят, какое-то число ракет сбили. Но и не бывает нигде 100-процентных результатов. У любой ракеты, говоря артиллерийским языком, есть математические ожидания поражения цели. Сейчас не менее 80% получилось. Это отличный результат! А вообще такие операции не бывают быстрыми, они проводятся месяцами», – резюмировал Гурулев.