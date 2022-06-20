Копаем в сторону Донецка уже четвёртую линию обороны – мэр Днепропетровска

В Днепропетровске с опаской смотрят на происходящее в Северодонецке и силами коммунальщиков строят линии обороны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мэр Днепропетровска, бывший соратник Игоря Коломойского Борис Филатов , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С первого дня войны мы 24/7 nonstop занимались укреплением обороноспособности и продолжаем делать это сейчас, уже и силами коммунальной техники, и подрядчиков. Мы сделали фактически 4 линии обороны и сейчас уже копаем за границей Днепропетровской области – уже в Донецк.

Всё это, естественно, никакой самодеятельности, всё это под руководством ВСУ, военных инженеров. Они говорят, что делать. Мы просто предоставляем материальные ресурсы, технику, блоки, лес. Поэтому им сюда дойти будет почти невозможно. Смотрим на нашу героическую оборону Северодонецка. Зачем мы сейчас будем обсуждать очевидные вещи. То есть, планы у них сильно изменились в течение этой войны», – рассуждает Филатов.