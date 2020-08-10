Копатько: Белоруссия – закономерный провал после отказа учить уроки Украины

10.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Даже в условиях авторитарного режима в Белоруссии у России были возможности для продвижения своей «мягкой силы», однако, как и на Украине, ответственные структуры лишь имитировали деятельность.

Об этом в рамках онлайн-марафона «Выборы в Белоруссии» заявил украинский социолог, вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву, Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти хорошие бравурные марши – ну, если ничему не научила вас Украина, почему вы думаете, что вы с Белоруссией решите задачу? Формируется новый «Люблинский треугольник», в который недавно собирались литовцы, украинцы и поляки. Вы думаете, это несерьезная история?

Если социологические опросы среди украинцев, которые проживают в Польше, 25% хотели бы получить гражданство польское. Я просто называю простые вещи, которые есть. 6-8 тысяч украинских студентов, – я как мантру в России повторяю это, ежегодно обучаются в польских ВУЗах!

Я задаю простой вопрос Россотрудничеству, которое много лет возглавляла старшая сестра Митрофанова (экс-депутат Госдумы Алексей Митрофанов, сбежавший из страны от уголовного преследования, – авт.), который успешно живет в Хорватии. Если мы так решаем вопросы Россотрудничества даже в кадровом потенциале, то о чем мы можем говорить сейчас?

Если мы не знаем до сих пор, сколько у нас реально человек из Белоруссии, которые по программе Россотрудничества, не иммигранты, обучаются в России.

Вы будете мне говорить про экономическую составляющую – друзья мои, да это был провал, начиная с Кучмы! Влияние на Украину было сумасшедшее. Но тогда дружили с Кучмой за нефть, деньги, конечно, шли. Пинчуку, Ахметову – кому угодно. Но только они не шли на проекты, которые создавали русско-украинские отношения. Если бы я не видел, как это делалось. Самый злостный вредитель, но о покойниках либо хорошо, либо ничего, – но этот разлад произошел при Черномырдине», – заявил Копатько.

Эксперт также подчеркнул, что Россия традиционно в переломные моменты отказывалась занять жесткую позицию – например, во времена Кучмы позволила принять Конституцию, где русский язык не получил статуса второго государственного.

«А то, что касалось «ночного бдения» 96-го года, когда принималась Конституция, напоминаю, – подавляющее большинство граждан Украины выступали за двуязычие. Что тогда сделали? Большинство в парламенте было за двуязычие. Что сделал Леонид Данилович? Он не принял русский язык вторым государственным в 96-м году. Это при Ельцине, справедливости ради скажу.

Теперь экономическая ситуация – почему ничего не получится? Потому что не сделаны выводы из украинской катастрофы, из украинских ошибок. Потому что они считали, что «хохлы – это территория, по которой проходит газовая труба», – это дословная цитата товарищей в кулуарах: «А куда хохлы денутся?!». Вот так разговаривали в кулуарах относительно Украины. Это не ошибка, это преступление… Мы должны сделать выводы, почему это не получилось.

30% экспорта было с Российской Федерации в Украину. Да, развивалась все, но политическая составляющая, – ее не было вообще. И сказать, что были негативно настроены на Западе Украины, я не скажу. Социология с 90-х по «нулевые» годы показывала, задавали вопрос, что больше объединяющего или разъединяющего между россиянами и украинцами, на Западе Украины большинство считали, что общего и объединяющего больше, чем разъединяющего! Вот такая картина маслом была. Русских не считали национальным меньшинством еще 10 лет назад на Украине. Большинство еще десять лет назад были за двуязычие», – сказал социолог.

Копатько считает, что Россия должна была бы проводить наступательную политику, навязывая свою повестку дня:

«Наша повестка оборонительная, она реагирует, и мы рефлектируем на действия других сторон. Почему провал идет, и отношение к российской политической элите меняется, потому что она не носит наступательный характер, потому что то, что идет катастрофа в Донбасса – убивают Донбасс и его разрушают — вот это рейтинг власти. То, что провал на белорусском направлении, на украинском — это тоже рейтинг власти, потому что это вялая рефлексия через СМИ процессов, которые происходят на Украине», – резюмировал социолог.