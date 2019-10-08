08.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Копатько: Хватит очаровываться. Зеленский – еще более опасный враг

Российским журналистам нужно прекратить питать ложные надежды по поводу заявлений Владимира Зеленского, дававших надежду на смену курса украинской правящей верхушки. Команда нового президента – еще более опасные марионетки Запада, русскоязычные украинские националисты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть иллюзии, что ещё называют «стокгольмским синдромом», когда вам что-то хорошее сказали, и вы думаете, что с ними можно договариваться. Я так не думаю.

А в Донбассе каждый день думают наоборот. Вот послушать выступления украинских политиков по поводу того, что нужно сделать с моими земляками, то у людей желание как-то сотрудничать пропадает по определению.

Мы довольно часто говорим: «формула Штайнмайера». Для меня она закончилась 21 февраля 2014 года, когда они вместе с поляками и французами заставили Януковича подписать, а 22 февраля Виктор Фёдорович, по факту, уже перестал быть президентом Украины. Вот это весь ваш «Штайнмайер», – возмутился эксперт.

«Они просто избрали более изощрённую тактику, я бы назвал её респектабельным национализмом. Они все русофобы, даже если русскоязычные и русскокультурные», – добавил Копатько.

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