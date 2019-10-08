Копатько: Хватит очаровываться. Зеленский – еще более опасный враг

08.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Российским журналистам нужно прекратить питать ложные надежды по поводу заявлений Владимира Зеленского, дававших надежду на смену курса украинской правящей верхушки. Команда нового президента – еще более опасные марионетки Запада, русскоязычные украинские националисты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть иллюзии, что ещё называют «стокгольмским синдромом», когда вам что-то хорошее сказали, и вы думаете, что с ними можно договариваться. Я так не думаю.

А в Донбассе каждый день думают наоборот. Вот послушать выступления украинских политиков по поводу того, что нужно сделать с моими земляками, то у людей желание как-то сотрудничать пропадает по определению.

Мы довольно часто говорим: «формула Штайнмайера». Для меня она закончилась 21 февраля 2014 года, когда они вместе с поляками и французами заставили Януковича подписать, а 22 февраля Виктор Фёдорович, по факту, уже перестал быть президентом Украины. Вот это весь ваш «Штайнмайер», – возмутился эксперт.

«Они просто избрали более изощрённую тактику, я бы назвал её респектабельным национализмом. Они все русофобы, даже если русскоязычные и русскокультурные», – добавил Копатько.