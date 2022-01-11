Копатько: Российская элита пренебрегает русским Донбассом

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Новости Украины

Когда кто-то говорит о том, что Донбасс – это «чемодан без ручки», стоит обратить внимание на американцев и британцев, которые только наращивают своё присутствие на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала политолога Олега Бондаренко заявил донецкий социолог и политический аналитик Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самая важная и самая серьёзная, на мой взгляд, проблема – это понимание, оценка российскими элитами нужности постсоветского пространства и Донбасса в частности. Это было жемчужиной в короне Российской империи, СССР и независимой Украины. Это территория, где население, которое не было бы иждивенцами по определению для любой страны и системы, это сплав огромного количества людей, которые могли бы созидать. Сейчас они вынуждены выживать. Разницу чувствуешь? И вот здесь, пока российская элита не примет решение, я подчёркиваю, не от неё зависит, я от неё ничего не прошу. Мне один журналист сказал, а кому нужен этот чемодан без ручки, который не знаешь куда деть? Но почему-то американцы решили, что он им нужен, почему-то британцам он нужен, почему-то Украина является сейчас в качестве антирусского проекта, составляет, хотя самая близкая нам страна во всех отношениях, я имею в виду – донецким, луганским, львовским, московским, неважно. Это была территория, на которой мы пытались после развала СССР как-то выстроить отношения уже в рамках разных стран. Не я это решал, но мы пытались выстроить жизнь, чтобы мы как-то договаривались, чтобы мы жили вместе, а не воевали – вот, в чём причина. Мы находимся в состоянии перманентного конфликта. Огромное количество людей уже никогда не вернётся ни в Россию, ни станет лояльным к России», – рассказал Копатько.

Интервью Евгения Копатько было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Копатько, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной, Олега Царёва и т.д.