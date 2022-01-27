Копатько: Сегодня вполне вероятно наступление на ЛДНР

Новости Украины

Украинское руководство может воспользоваться информационной завесой вокруг тяжёлых переговоров России и Западом, чтобы попытаться атаковать ЛДНР и прорваться к границе с Ростовской областью.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы Украина этого не сделала. Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию. Прежде всего, пугает «беспрецедентными санкциями», «страшными санкциями» усилиями объединённого коллективного Запада, и так далее, если, не дай бог, Россия перейдёт границу. Но в ДНР и ЛНР уже живут сотни тысяч граждан России, и как эту дилемму решать, я сказать не готов. Скажу одно: очевидно, что Россия сейчас не собирается нападать на Украину, ей действительно в этих условиях давления это невыгодно», – сказал социолог.

«С другой стороны, под шумок, может быть, украинские власти попытаются каким-то образом решить эту задачу силовым путём. На Украине полно людей, которые считают, что нужно выходить на границу с Ростовской областью и зачищать республики. Какая сила возобладает, я сказать не готов, но думаю, что ещё ничего не закончилось. Мы помним, как когда готовился первый и второй майдан, мы полагали, что это невозможно, полагали, что война невозможна, а оказывается, мы в этом состоянии живём уже восемь лет», – заявил Копатько.