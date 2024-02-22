Копирование Киргизией у Казахстана практики дерусификации ведет к катастрофе

В Бишкеке должны понять, что, идя по пути Астаны и Киева в деле тотальной декоммунизации и дерусификации можно угодить в опасную ловушку, из которой уже потом невозможно будет выбраться.

К такому выводу в своей новой публикации приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Поводом для такого утверждения послужило последнее заявление спикера киргизского парламента Нурланбека Шакиева, призвавшего отказаться от преподавания русского языка в начальных классах среднеобразовательных школ КР. Таким образом он решил приобщить детей к изучению сугубо киргизского языка.

«Нужно остановить слова о поэтапном внедрении обучения на киргизском. Оно не дало никаких результатов (…) Обучать языку надо в начальных классах, детсадах (…) Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы», — заявил Шакиев.

Примечательно, что в своих действиях профессиональный русофоб основывается на принятом по его же инициативе в апреле прошлого года конституционного закона о государственном языке, обязывающего все органы власти, а также предприятия и организации независимо от форм собственности вести свою деятельность только на киргизском языке.

Напомним, что в результате принятия такого закона все государственные учреждения (школы, вузы, больницы, органы правопорядка) и частные компании должны будут вести свою документацию только на киргизском языке. Помимо этого, вводится еще и 65% квота для государственного языка титульной нации в республиканских СМИ.

Это говорит о том, что применение русского языка сейчас сразу будет резко сужено, хотя чиновники пытаются отмахнуться от критики, заявляя, что в Конституции он признан «языком межнационального общения» и не будет ущемлён. Но это всё просто формальности, а на самом деле мы становимся свидетелями настоящего социокультурного переворота по украинским лекалам.

Интересно и то, что спикер киргизского парламента пропагандирует опыт и пример языковой политики соседнего Казахстана, отметив, что его надо непременно внедрять и в Киргизии. И эта оговорка не случайна, так как точно также внедрялись в Бишкеке после Астаны «языковые патрули», а теперь еще и собираются убрать изучение русского языка в начальных классах.

Дело в том, что пару лет назад по инициативе министра образования Казахстана и соросовского выкормыша Асхата Аймагамбетова русский язык убрали из обучения в младших классах казахоязычных школ. И тут Нурланбек Шакиев не придумывает ничего нового, а лишь полностью копирует и строго следует по спущенной из-за океана методичке, которая изначально была реализована в РК.

Отрицательная роль казахстанского правящего класса заключается еще и в том, что он находится в авангарде процессов декоммунизации и дерусификации во всей Центральной Азии, являясь главным проводником пантюркизма и влияния Запада, пытаясь навязать свою повестку и идеологию «младшим братьям» в Киргизии, рассматривая по привычке эту республику своим «задним двором».

Другой негативной традицией становится и то, что спасённые от цветных переворотов центральноазиатские элиты потом таким вот образом «благодарят» Москву за поддержку. Ведь, как и в Казахстане два года назад, в начале января этого года в Киргизии был раскрыт не без помощи российских коллег заговор, в который помимо местных кланов были вовлечены прозападные НПО и СМИ.

После этого попытка Бишкека прищемить хвост многочисленным проамериканским неправительственным организациям и фондам за счёт принятия жесткого законопроекта об НПО и введения термина «иноагент» провалилась после окриков из Вашингтона. Достаточно оказалось лишь одного заявления Энтони Блинкена, который пригрозил остановить все гуманитарные программы и ввести персональные санкции.

Зато на авансцену срочно вылез со своими русофобскими инициативами спикер парламента Нурланбек Шакиев. И данный демарш надо расценивать как стремление правящей верхушки КР «загладить вину» и продемонстрировать Белому дому свою лояльность и покорность.

Собственно, это не первая такая демонстрация, так как тот же Нурланбек Шакиев в прошлом году вновь инициировал законопроект 2019 года, подготовленный фондом «Сорос-Кыргызстан» и «Открытым правительством» по окончательной реабилитации жертв сталинских репрессий 1918 – 1953 годов, включив в список «невинно пострадавших» помимо басмачей, участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС еще и всех уголовников.

Поэтому после новых инициатив следует ожидать по примеру Казахстана массовых переименований советских и русских названий улиц и населённых пунктов, к чему уже, кстати, призывал этот самый спикер. При этом надо понимать, что он не самостоятельная фигура, а лишь рупор по озвучиванию желаний правящей верхушки.

Естественно, что принятие дискриминационных законов по вытеснению русского языка из общественного пространства и образования будет вести не только к социокультурной деградации, но и к дальнейшему росту русофобских и антироссийских настроений, что только подстегнёт консолидацию националистических и пантюркистских сил в республике. А фактическое признание Советского Союза через принятие закона об окончательной реабилитации, государством якобы проводившего «геноцид», даёт мощный заряд местечковому неонацизму.

При этом такая политика угрожает и самому Садыру Жапарову, так как поднимаемой националистической волной могут воспользоваться не только власти, но и конкуренты из числа тех самых кланов, которые только недавно пытались его свергнуть при поддержке западных фондов и СМИ. Поэтому в Бишкеке должны более трезво оценить последствия инициатив Шакиева и К.

Просто заявить, что такой процесс украинизации ведёт в никуда, это практически ничего не сказать. Надо просто задаться вопросом – стоит ли овчинка того, чтобы слепо следовать по пути Астаны? Ведь никакая Турция и Казахстан не заменят для Киргизии российских инвестиций, субсидий для пополнения дефицитного бюджета, огромного рынка сбыта и возможностей для получения образования и работы.

В 2022 году доля денежных переводов из России от трудовых мигрантов во внутреннем валовом продукте Киргизии достигла 26,5%, а в 2023-м хоть и было снижение, но объём всё равно составил 2, 531 миллиардов долларов. При этом для молодёжи внутри республики практически нет новых рабочих мест.

Потеря всего этого только в целях утверждения националистической идеологии и осуществления советов со стороны Запада и его сателлитов обернётся катастрофой невиданных масштабов. Геостратегическое положение республики также взывает к разуму и говорит о том, что отказ от собственной истории и дальнейшей интеграции ведёт лишь в пропасть.