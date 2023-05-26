Корабль-разведчик, который «хоронили» на Украине, вернулся в Севастополь

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Телеграм-канал Черноморский флот опубликовал кадры возвращения на базу в Севастополь корабля-разведчика, который атаковали украинские беспилотники недалеко от берегов Турции.

«Средний разведывательный корабль «Иван Хурс» с викторией возвращается в Севастополь. Сегодня. Сам», – комментируют авторы.

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Как известно, в Киеве вчера разгоняли дезу, настаивая, будто один из морских бпла все же врезался в российский корабль, и тот получил серьёзные повреждения.

В качестве подтверждения украинские источники использовали видеозапись с камеры одного из дронов, трансляция с которой прерывалась при критическом приближении к кораблю, за которым мог последовать взрыв. Однако есть шанс, что по какой-то причине заряд на дроне-камикадзе не сработал.

Официально Минобороны РФ настаивало, что экипажу «Хурса» удалось отбить атаку всех беспилотников.