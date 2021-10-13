Корабль ВМС Украины тонет в Черном море

13.10.2021 22:42 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Корабль ВМС Украины «Балта» терпит бедствие в Черном море в условиях сильного шторма недалеко от острова Змеиный. Как сообщает «Украинский милитарный портал», по последней информации, на «Балте» затоплены несколько отсеков, а также двигатели и генераторы.

Информацию о ЧП подтвердила пресс-служба командующего ВМСУ, назвав происшествие «аварийной ситуацией» из-за повреждения судна во время шторма, которую «удалось стабилизировать».

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«Было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть… К операции привлечены корабли и катера в количестве восьми единиц и четыре единицы воздушных судна… Угрозы жизни личному составу нет. Угрозы потери судна нет», – уверяют в ВМСУ.

Иную информацию опубликовал депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко генерал ВСУ Михаил Забродский. Он настаивает, что угроза для жизни членов экипажа есть, затоплены как минимум два отсека, корабль потерял ход.

Валентин Ткачук, представитель украинской организации «Черноморская громада», сообщил в комментарии под сообщением, что слухи об аварии на «Балте» курсировали еще с самого утра, однако командование ВМСУ нарушило молчание только к вечеру, «после давления».

Руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут критически оценивает ЧП с «Балтой».

«Одно из самых активных плавсредств нашего флота, регулярно выполняющее задачи в море, обеспечивает контингент на острове, участвует в международных учениях и мероприятиях боевой подготовки. В прошлом году судно впервые за много лет прошло доковый ремонт в Николаеве на заводе «Нибулон». Были восстановлены корпус, ватерлиния, забортная арматура и многие другие системы и механизмы. На данный момент продолжаются спасательные работы силами ВМС и Морской поисково-спасательной службы. В районе действуют «Айленды», «Симферополь», спасательный буксир «Сапфир» и три катера ПРК-01, 04 и 06. Работы осложняются плохой погодой и сильным ветром, но ситуация контролируемая. Угрозы экипажу нет. К сожалению, единственное спасательное судно ВМСУ «Александр Охрименко» находится на плановом ремонте в Николаеве. Очередное подтверждение, что всегда должен быть резерв и дублирование на случай нештатных ситуаций», – комментирует Чмут.