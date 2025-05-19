Кораблестроители Херсона и Николаева с нетерпением ждут Россию – хотят строить арктический флот
России нужно освободить Херсон и Николаев, чтобы успешно осваивать Арктику.
Об этом почетный председатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот заявил «ПлитНавигатору».
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«Сегодня Россия очень нуждается в строительстве арктического флота. Это не только ледокольный флот, но и транспортный, танкерный, сухогрузный, рефрижераторный арктические флоты. У нас есть ресурсы, но к сожалению, нет стапелей. А мы помним, сколько судов мы строили на Черноморском заводе в Николаеве. Я принимал там суда.
В Херсоне строились ледоколы «Витус Беринг» (очень сильный проект), «Индира Ганди». Если мы сейчас вернем Малороссию, эти города, по праву принадлежащие России, СССР, мы возобновим строительство арктического флота», – сказал Кот.
Он рассказал, что его однокурсники по Николаевскому кораблестроительному институту готовы передать России чертежи советских ледоколов.
В ближайшее время России предстоит построить до 70 судов ледового класса – как ледоколов, так и грузовых судов для обеспечения как экспортных, так и внутрироссийских перевозок. Сейчас ведётся работа по строительству дизельных ледоколов, для того чтобы можно было высвободить атомные суда для обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути.
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