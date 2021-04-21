Корабли НАТО хотят прорваться в Азовское море

21.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

И Россия, и страны НАТО не планируют в ближайшее время снижать свое военно-морское присутствие в Черноморском регионе.

Такого мнения, передает корреспондент «ПолитНавигатора», придерживаются российские военные эксперты.

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Так, генерал-лейтенант Юрий Неткачев, обратил внимание, что ракетные эсминцы США «Дональд Кук» и «Рузвельт», заход которых в Черно море был отменен, находятся сейчас в северной части Эгейского моря и участвуют в маневрах НАТО.

«Для того чтобы поддержать Украину в военном плане, им необязательно входить в Черное море. Эти корабли, имея на вооружении крылатые ракеты морского базирования RGM-109E Tomahawk Block IV с радиусом действия до 2400 км и ядерными боеголовками, способны держать под прицелом все черноморское побережье, а также территорию Донбасса», – сказал Неткачев «Независимой газете».

По его мнению, опасным для России будет присутствие в Черном море кораблей британских ВМС.

«Ведь туда будут направлены эсминец противовоздушной обороны и противолодочный фрегат из состава авианосной группы. Сам английский авианосец Queen Elizabeth не сможет зайти в Черное море. Но он реально сможет поддержать свои боевые корабли в Черном море, используя авиацию – истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin», – отметил эксперт.

Он также добавил, что 19 апреля в акватории Черного моря завершились совместные военно-морские украинско-румынские маневры типа PASSEX.

«Дословно в переводе – passing exercise – это беглая тренировка. В ее задачи по стандартам НАТО в числе прочих входит и отработка вопросов, связанных с демонстрацией силы. И, видимо, такая демонстрация, по оценкам стратегов НАТО, была не лишней, так как в это время относительно недалеко от места проведения румыно-украинских маневров развертывал свои войска и силы Черноморского флота (ЧФ) Южный военный округ», – подчеркнул Неткачев.

При этом российские военные не спешат покидать южные регионы, куда войска были переброшены для учений.

«Я не считаю, что проверочные маневры на юге Россия окончательно завершила. Концентрация российских войск и сил ВМФ страны в Азово-Черноморском регионе скорее всего будет продолжена, поскольку Минобороны продолжит военные маневры на юге почти до зимы», – считает военный эксперт полковник Николай Шульгин.

Он полагает, что НАТО также будет стягивать в эти районы свои силы.

«Но насколько им удастся приблизиться к границам России, а тем более попасть в Азовское море – это большой вопрос. Ведь Минобороны РФ уже сообщило, что в связи с военными учениями в ряде районов Черного моря «с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Именно чтобы сдержать ситуацию и обеспечить военную безопасность, и нужны значительные силы в этом регионе», – резюмировал Неткачев.