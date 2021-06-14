14.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Россия, Севастополь, Украина
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Корабли НАТО в Черном море: Украинцы ликуют, русские изучают мишени

Новости УкраиныВ Черное море зашли очередные корабли НАТО. Речь идет о ракетном эсминце Королевских ВМС...

В Черное море зашли очередные корабли НАТО. Речь идет о ракетном эсминце Королевских ВМС Великобритании HMS Defender и ракетном фрегате Королевских ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen.

Об этом в своем блоге с ликованием сообщил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, который отслеживает также морскую активность, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне стало известно, что в Черное море также направляется американский ракетный эсминец, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк» Laboon.

В Киеве полагают, что массовое появление кораблей НАТО связано с предстоящей встречей Джо Байдена и Владимира Путина – якобы так США пытаются сделать российского лидера сговорчивым, а заодно и предостеречь его от резких шагов после окончания переговоров.

По мнению российского военного эксперта Владислава Шурыгина, заход этих кораблей в акваторию Черного моря не стал неожиданность, а наоборот, каждый раз такие случаи становятся возможностью для тренировок российских моряков – они получают мишени.

«Это все планировалось – не то, что они вдруг сорвались и понеслись. Это в рамках постоянного присутствия сейчас НАТО в Черном море. Провозглашено это было больше года назад, и сейчас НАТОвские корабли друг друга меняют – одни уходят, согласно конвенции Монтрё, другие заходят.

Мы к этому относимся с большим энтузиазмом, потому что у нас есть возможность как в тире хорошенько потренироваться по всем существующим классам, кроме тяжелых или ядерных.

Черное море сейчас является нашим внутренним морем, Крым фактически непробиваемый щит и непотопляемый авианосец, с его территории наше ракетное оружие контролирует Черное поре полностью, простреливает его насквозь и даже на сотни километров вглубь Болгарии, Турции, Румынии. Поэтому для нас любой такой заход – это радость для наших моряков потренироваться на очередной мишени», – заявил Шурыгин.


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