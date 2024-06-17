Корабли не черноморских стран НАТО вернутся в Черное море – советник Альянса

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Выведенные перед началом СВО из Черного моря корабли стран НАТО, принадлежащие государствам, не входящим в регион, вернутся назад.

Об этом в рамках Балкано-Черноморского форума по безопасности заявил советник командующего Военно-морским командованием НАТО Джеймс Берджерон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Берджерон при этом не сказал, когда конкретно это может случиться.

«Вернутся ли корабли внерелигиональных союзников в Черное море? Совершенно очевидно, что они вернутся. У нас никогда не было намерения оставаться там (в Средиземном море) навсегда – мы вернемся, когда это будет стратегически правильно. В нынешней ситуации есть интересные преимущества. Как я уже сказал, мы достигли высокого уровня ударной мощи и никогда ее не теряли», – вещал он.

«Но русские с другой стороны наблюдали, как их средиземноморская эскадра в Тартусе (база российского флота в сирийском порту, – авт.) увядала на корню, потому что они не хотели отправлять их обратно в Черное море. По сути, их присутствие в Средиземном море было существенно ослаблено», – заявил Берджерон.