Корабли США в Черном море – страшилка для обывателей, но не для ЧФ РФ

12.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

США уже давно присутствуют в Черноморском регионе и появление в Черном море двух кораблей ВМС США никак не повлияет на ситуацию.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил глава всеукраинской ассоциации ветеранов-подводников Сергей Шабовта, комментируя заявление представителя министерства обороны США в эфире телеканала CNN.

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Американский военный заявил, что «Соединенные Штаты рассматривают возможность переброски кораблей в знак поддержки Киева на фоне роста военного присутствия России близ восточной границы Украины», а «задействование кораблей в настоящий момент станет знаком Москве, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации».

«Конвенция Монтре дает право кораблям стран, не являющихся государствами Черноморского бассейна, находиться в Черном море при соблюдении порядка подачи заявок и пр. Никто не может запретить кораблям ВМС США появляться в Черном море.

Не надо переоценивать их присутствие в Черном море с точки зрения какого-то контроля ситуации и пр. Современные технические средства позволяют получать достаточный объем достоверной информации даже не находясь в бассейне Черного моря. Членами НАТО являются такие страны региона как Турция, Болгария и Румыния и они также являются источниками информации.

Считать, что очередное появление кораблей США в Черном море – это какой-то особый сигнал, не стоит. Такие заявления делаются для обывателей. Американцы уже давно влезли в Черное море с учениями Sea Breeze, и когда эти учения начинались – это тоже считалось чем-то экстраординарным. Относиться к таким вещам надо спокойно.

Кроме того, те, кто занимается вопросами военной экспертизы, понимают, какой колоссальный ресурс, в том числе и разведывательный, Россия сосредоточила на Крымском полуострове. Из Крыма отслеживается все, и все, что представляло бы реальную угрозу, будет вызывать соответствующую реакцию, и у американцев по этому поводу нет никаких иллюзий», – заключил эксперт.